Кровавые протесты в Алматы: расстреляли десятки протестующих, больницы переполнены

С 5 января в Алматы не было власти. Сегодня начался штурм и в город вошли военные.
С сегодняшнего дня в Алматы 6 января силовики начали антитеррористическую операцию по зачистке улиц от протестующих. В городе погибли десятки гражданских, в больницах не хватает мест, пишет Insider.
В ходе штурма Алматы силовики расстреляли десятки протестующих, рассказал изданию глава Казахского бюро "Радио Азаттык" Касым Аманжол. По его словам, основные события развиваются в западной части города.
Аманжол добавил, что с вечера 5 января в Алматы не было власти, но после того, как начался штурм в город вошли военные. В результате их действий очень много жертв, а в больницах не хватает мест.
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Журналист уточнил, что какие именно воинские подразделения участвуют в зачистке города никто не знает. Также нет точной информации о количестве задержанных.
Также в Казахстане прокуратура завела уголовные дела из-за массовых протестов - по статьям о "беспорядках" и "актах терроризма", сообщает казахстанский портал ORDA в четверг, 6 января.
В стране создали межведомственную следственную группу для ведения уголовных дел по массовым протестам. Участникам протестов в Казахстане грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Также их могут лишить гражданства Казахстана.
Митинги в Казахстане
Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.
В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.
На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.
5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.
В Алматы начали орудовать мародеры. Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атаковали магазины, крупнейшие торговые центры и дорогие бутики, грабили банки и офисы.
Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.
Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.
Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
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