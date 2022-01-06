Кровавые протесты в Алматы: расстреляли десятки протестующих, больницы переполнены

В Алматы силовики стреляли в митингующих / t.me nexta live

С сегодняшнего дня в Алматы 6 января силовики начали антитеррористическую операцию по зачистке улиц от протестующих. В городе погибли десятки гражданских, в больницах не хватает мест, пишет Insider.

В ходе штурма Алматы силовики расстреляли десятки протестующих, рассказал изданию глава Казахского бюро "Радио Азаттык" Касым Аманжол. По его словам, основные события развиваются в западной части города.

Аманжол добавил, что с вечера 5 января в Алматы не было власти, но после того, как начался штурм в город вошли военные. В результате их действий очень много жертв, а в больницах не хватает мест.

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Журналист уточнил, что какие именно воинские подразделения участвуют в зачистке города никто не знает. Также нет точной информации о количестве задержанных.

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Также в Казахстане прокуратура завела уголовные дела из-за массовых протестов - по статьям о "беспорядках" и "актах терроризма", сообщает казахстанский портал ORDA в четверг, 6 января.

В стране создали межведомственную следственную группу для ведения уголовных дел по массовым протестам. Участникам протестов в Казахстане грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Также их могут лишить гражданства Казахстана.

Митинги в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

В Алматы начали орудовать мародеры. Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атаковали магазины, крупнейшие торговые центры и дорогие бутики, грабили банки и офисы.

Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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