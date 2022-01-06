У США "есть вопросы" по миссии ОДКБ в Казахстане: чем недовольны

Джен Псаки отреагировала на "миротворцев" в Казахстане / Reuters

В Белом доме сделали заявление по поводу ситуации на фоне массовых акций протеста в Казахстане.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге прокомментировала запрос президента Казахстана к ОДКБ о проведении "миротворческой" миссии в стране.

По словами представителя Белого дома, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, в том числе за развертыванием сил ОДКБ.

"У нас есть вопросы о характере этого запроса (президента Казахстана - ред.), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - заявила журналистам Псаки.

Митинги в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

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В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

В Алматы начали орудовать мародеры. Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атаковали магазины, крупнейшие торговые центры и дорогие бутики, грабили банки и офисы.

Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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