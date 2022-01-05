В Казахстане по всей стране ввели режим ЧП

В Казахстане ввели режим ЧС / Reuters

В Казахстане не утихают массовые акции протеста. Из-за этого власти страны решили прибегнуть к более решительным шагам. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану, пишет NUR.KZ.

Вчера Токаев на фоне массовых протестов ввел чрезвычайное положение в Алматы, Нур-Султане, а также в Мангистауской и Алматинской областях. Сегодня чрезвычайное положение действовало уже в 8 регионах Казахстана. В столице и Алматы также действует комендантский час.

После усиления беспорядков, захвата админзданий и аэропорта "Алматы" президент решил ввести чрезвычайное положение по всему Казахстану.

Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

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4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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