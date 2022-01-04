Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы: что происходит в городе

Токаев ввел режим ЧП в Алматы / facebook.com/karasayinfo kz

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области, сообщает издание Vласть.

Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе Токаева.

Протесты в Алматы

4 января в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. Сегодня на улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Чтобы разогнать протестующих, силовики в частности применяют слезоточивый газ, сообщает Telegram-канал Nexta.

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Центр города, в частности площадь Республики, затянута дымом от светошумовых гранат. Сообщается, что в городе загорелись несколько полицейских машин, одна из них подорвалась. Пока неизвестно из-за чего именно произошел взрыв.

За призывы ввести санкции против режима Лукашенко в Беларуси будут давать до 12 лет тюрьмыНесмотря на это, вблизи Халык Арены в Алматы собралось по меньшей мере 2 тысячи демонстрантов. Начались задержания.

Доступ к интернету и мессенджерам до сих пор ограничен.

В Алматы горят полицейские машины. Их ранее разбили протестующие, передает Telegram-канал KazTag.

Как сообщается, горит порядка четырех автомобилей правоохранителей, еще один взорвался.

По информации KazTag, митингующие попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но их оттуда вытеснили при помощи светошумовых гранат.

Чего требуют протестующие

Сначала митингующие призвали снизить цену на газ, однако за три дня количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

Также они хотят, чтобы бывший президент Нурсултан Назарбаев отошел от политики.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана ночь на вторник, 4 января, сотни протестующих провели на площадях. В Актау митингующие установили палатки и юрту.

Протесты продолжаются и 4 января. В Жанаозене на митинг вышли 4 тысячи человек. В Актау протестующие установили на площади 3 палатки и 2 юрты.

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Нур-Султана по захвату Крыма Россией в 2014 году. По его словам, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

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