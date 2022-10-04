Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессора

Астролог дал прогноз по поводу страны-агрессора / https://ua.depositphotos.com

Россиян в ближайшие годы обнищание и прочие приметы экономического упадка. Такой прогноз сделал известный астролог Дмитрий Уранус на своей странице в соцсети Facebook.

"Марс на вершине тауквадрата Нептун-Марс-Меркурий, что означает отсутствие объективности и разумности в ведении войны. Перерасход средств, снижение дохода, дорогая и разорительная военная "игра"", ‒ говорит астролог.

Уранус считает, что верхушка страны-агрессора абсолютно не понимает последствия своих кровожадных действий. Также он пророчит тотальный крах экономики Российской Федерации. Виной тому является отсутствие разума у тех, кто отдает приказы.

"Еще один немаловажный набор финансовых аспектов. Ретроградные Нептун с Юпитером, во 2 доме финансов, сразу в четырех оппозициях с ретро Меркурием, Венерой и Солнцем, в 8 доме, долгов и финансовых кризисов. Это показатель очень болезненных финансовых последствий аннексии. Особенно выделяется сходящаяся оппозиция (1,7 гр.) между финансовыми планетами в финансовых домах, Венерой и Юпитером. Она даст огромные финансовые потери для России в течении ближайших двух лет. Это аспект перерасхода средств", ‒ подытожил Уранус.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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