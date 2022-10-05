"Последний яростный месяц": астролог спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

Война в Украине может закончиться после статичности Марса / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и спрогнозировал, когда интенсивность боевых действий уменьшится и появится шанс даже закончить войну в Украине.

По его словам, в период с 28 октября по 2 ноября Марс будет статичным. Планета развернется в ретроградное движение в ночь с 30 на 31 октября.

"В это время война станет менее кровавой. Да и вообще, после статичности Марса будет возможность остановить войну", - рассказал Росс в интервью Главреду.

По его словам, октябрь 2022 года может стать последним месяцем "яростной войны".

"Он (октябрь, - ред.) будет знаменателен большим наступлением украинской армии и достижением важных целей", - прогнозирует астролог.

Также Влад Росс дал совет бизнесменам на период статичного Марса.

"Для бизнесменов этот период плох, и им в названные даты стоит приостановить любую предпринимательскую деятельность, иначе они могут потерпеть фиаско. В любом случае, их действия не дадут нужного результата", - отметил астролог.

Как сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.

Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

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