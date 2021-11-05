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Кому категорически нельзя есть сливы – ответ диетолога

5 ноября 2021, 04:39
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Неумеренное употребление сливы представляет опасность даже для здорового человека. В большинстве случаев вред от фрукта связан с неумеренностью в употреблении.

сливы
Сливы сохраняют свои полезные свойства и после переработки / Фото ua.depositphotos.com

Люди, которые употребляют много овощей и фруктов с содержанием флавоноидов, отличаются хорошим здоровьем, меньше страдают из-за болезней сердечно-сосудистой системы и новообразований. Сливы – фрукт, который содержит активные флавоноиды, а значит может принести пользу здоровью.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, чем полезны сливы, а кому их есть не рекомендуется.

"Чтобы привлечь ваше внимание к этому фрукту, предлагаю ознакомиться с полезными веществами, которые можно получить с употреблением нескольких штучек плодов сливового дерева. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", - написала эксперт.

Интересно, что свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.

Какие полезные вещества содержаться в сливах:

  • витамин C;
  • провитамин А;
  • фруктоза и сахароза;
  • пищевые волокна;
  • органические кислоты;
  • азотистые, дубильные вещества;
  • макро- и микроэлементы.

В чем польза слив

Основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива имеет свойство возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника, полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов.

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Сколько слив можно кушать в день

Светлана Фус отмечает, что в день можно съедать 3-4 сливы. Если есть склонность к диареи, то не больше двух.

С чем можно кушать сливы

Сливы можно сочетать с разнообразными кашами. Они могут быть прекрасным десертом после основного приема пищи на второй завтрак или после обеда.

При этом не стоит есть этот фрукт натощак или запивать молоком.

"Неумеренное употребление сливы представляет опасность даже для здорового человека. Нередко отмечают диарею, повышение кислотности в желудке, появление изжоги. В большинстве случаев вред от фрукта связан с неумеренностью в его употреблении", - отметила диетолог.

Кому нельзя есть сливы

Слива противопоказана определённой категории людей. Этот фрукт нельзя употреблять:

  • людям с сахарным диабетом и ожирением из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте;
  • в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;
  • при индивидуальной непереносимости
  • кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать понос и колики у младенцев.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени.

Диетолог и нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому нельзя есть хурму.

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диетолог слива Светлана Фус
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