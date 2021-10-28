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Специалист рассказала, каким людям нельзя есть хурму

28 октября 2021, 02:12

Специалист также отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые крайне плохо насыщают тело.

Хумра
Специалист рассказала, каким людям нельзя есть хурму / ua.depositphotos.com

Определенному количеству людей необходимо исключить из рациона одну из самых популярных ягод в осенне-зимний период — хурму. Об этом известный диетолог и нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала в комментарии РИА Новости.

Специалист также отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые ничуть не насыщают организм на долгое время.

"Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запорами", — сообщила Гаврикова.

Нутрициолог говорит, что людям без перечисленных заболеваний хурма пойдет только на пользу. Однако употреблять ее лучше всего с полезными жирами, например, орехами. "В день можно съедать не более 200-300 граммов хурмы", — говорит она.

Кроме того, говорит Гаврикова, в хурме содержится большое количество полезных микронутриентов: витаминов группы В, витамина С, Е, калий, фосфор, магний, кальций и марганец, флавоноиды, полифенолы, пищевые волокна.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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