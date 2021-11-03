Назван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени

Эксперт назвала один из самых полезных сезонных фруктов / Фото pixabay.com

В осенне-зимний период гранат имеет наибольшую популярность, ведь он не только очень вкусный, но и имеет уникальный витаминный состав, способный стать отличной профилактикой целого списка болезней и укрепить защитные силы организма.

Гранат ценен своими полифенолами-антиоксидантами, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

"Полифенолы работают своего рода щитом для наших клеток, защита от повреждений и хронического воспаления", - объяснила эксперт.

Пуникалагин и эллаговая кислота: в чем их польза

Эллаговая кислота способна повышать внутренний пул антиоксидантов, улучшает работу печени, стимулирует образование коллагена, но плохо растворима в воде и достаточно сложно усваивается.

Читайте такжеПолезен ли сок граната для мозга - ответ ученых"Справедливости ради нужно сказать, что гранат не является лидером по содержанию аллаговой кислоты, стоит на третьем месте после малины и ежевики. Но все же сейчас сезон для граната", - отметила Макаренкова.⠀

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Пуникалагин, попадая в организм, перерабатывается в галлаговую и ту же эллаговую кислоту, при этом более биодоступен для усвоения в нашем организме.

По словам нутрициолога, он способствует поддержке работы системы, улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаления в суставах.