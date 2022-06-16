Когда жесткие бои затихнут: назван период, который повлияет на ход войны в Украине

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Астропсихолог Лариса Гресь говорит, что в августе 2022 года положение планет указывает на возможное затишье в ходе войны, которую развязала Россия в Украине.

По прогнозу астролога, скорее это предвещает смену формата действий, которые будут актуальны и в следующем году, а не конкретную развязку событий. А вот успеха от переговорного процесса в ближайшем будущем ждать не стоит, но все же летом могут произойти некоторые изменения.

"С точки зрения астрологии, в переговорном процессе нет никакого смысла. В этот период переговоры не принесут разрешения ситуации, связанной с военными действиями, не принесут мира", — уточняет Гресь, передает Телеграф.

Вместе с тем, астролог говорит, что ослабление финансово-экономических показателей во всем мире в этом месяце скажется на ситуации и в июле.

По данным прогноза, ожидается изменение позиций НАТО и Евросоюза к происходящему. Гресь отмечает, что к концу июля может произойти стагнация и даже замораживание военных действий.

Гороскоп для Украины

Эксперт заявила, что ближайшие события будут развиваться в пользу Украины

По словам астролога, некое затишье ожидается в конце лета. Но его, судя по прогнозу Гресь, трудно охарактеризовать как успех для Украины.

"В августе может наблюдаться затишье. Но очень похоже, что это не то затишье, которое мы так ждем, это смена формата действий, которые будут актуальны и в 2023 году", — говорится в прогнозе.

"Сейчас мы проходим период системного кризиса, а его ключевой момент наступит в октябре-ноябре нынешнего года. Осенью произойдет распад квадрата Сатурн-Уран, что указывает на вероятность завершения союзов, блоков или же финансовых и политических систем", - добавила она.

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Когда закончится война в Украине

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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