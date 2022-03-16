Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

Украина одержит в войне победу над Россией, говорит гороскоп / УНИАН

Война в Украине, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, приобретает несколько затяжной характер. Текущая неделя будет горячей - возможны обстрелы Киева, Днепра и Одессы. Такой гороскоп для Украины составил известный астролог Влад Росс.

Когда закончится война в Украине

По словам специалиста, ситуация может поменяться в конце марта – начале апреля, рассказал Росс в комментарии изданию Телеграф.

После 28 марта Путин может принять решение о неспособности его армии завоевать Украину. В этот период могут начаться переговоры России и Украины на приемлемых для Киева условиях. Горячая стадия военных действий завершится.

"Начнется более холодное противостояние. И дальше Путин может переключить свой взор на американцев, а также их союзников по НАТО", — предположил Росс.

"Еще и Китай может ввязаться. Поэтому все разгорается", — отметил астролог.

При этом он не отрицает вероятность начала ядерной войны. Поскольку Марс во второй половине мая-начале июня входит в огнеопасный Овен.

Росс добавил, что положение звезд говорит о том, что спад военной активности произойдет в ретроградности Марса. Так, планета замедлит свое движение в октябре, а в ноябре — наступит ретроградная фаза.

Победит ли Украина Россию

Влад Росс уверен, что Украина одержит победу над Россией. Есть вероятность возвращения аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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