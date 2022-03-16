Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

Ситуация может поменяться в конце марта – начале апреля. Хозяин Кремля Путин может принять решение о неспособности его армии завоевать Украину.
Война в Украине, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, приобретает несколько затяжной характер. Текущая неделя будет горячей - возможны обстрелы Киева, Днепра и Одессы. Такой гороскоп для Украины составил известный астролог Влад Росс.
Когда закончится война в Украине
По словам специалиста, ситуация может поменяться в конце марта – начале апреля, рассказал Росс в комментарии изданию Телеграф.
После 28 марта Путин может принять решение о неспособности его армии завоевать Украину. В этот период могут начаться переговоры России и Украины на приемлемых для Киева условиях. Горячая стадия военных действий завершится.
"Начнется более холодное противостояние. И дальше Путин может переключить свой взор на американцев, а также их союзников по НАТО", — предположил Росс.
"Еще и Китай может ввязаться. Поэтому все разгорается", — отметил астролог.
При этом он не отрицает вероятность начала ядерной войны. Поскольку Марс во второй половине мая-начале июня входит в огнеопасный Овен.
Росс добавил, что положение звезд говорит о том, что спад военной активности произойдет в ретроградности Марса. Так, планета замедлит свое движение в октябре, а в ноябре — наступит ретроградная фаза.
Победит ли Украина Россию
Влад Росс уверен, что Украина одержит победу над Россией. Есть вероятность возвращения аннексированного Россией в 2014 году Крыма.
Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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