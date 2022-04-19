Когда закончится война: астролог назвала самый неблагоприятном период для Украины

Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com

В ближайшее время российские войска могут оккупировать некоторые территории Украины. Астролог Анна Ефремова предупредила, что это будет обратимо.

"С 22 мая включится неблагоприятная комбинация в Украине, которая предвещает потерю земли, определенной территории, по вынужденным обстоятельствам. Будет она активна до февраля 2023. Но это не значит что ситуация по всей стране будет одинаковой. Такая же включалась в 2014 году, когда произошла ситуация с Крымом и частью Донецкой и Луганской областей", - пишет астролог.

По мнению Ефремовой, Украина может официально лишиться некоторых территорий.

"Самый главный сценарий начнет проигрываться после мая 2022, и он несет для Украины риски потери территории в официальном формате. Сейчас Активен Сатурн и он не спрашивает хочешь ты чего то или нет, он принуждает тебя согласиться с определенной ситуацией по сфере дома где находиться. Из того, что лично меня успокаивает… считаю, что то, что могут забрать, можно и вернуть", - резюмировала астролог.

При этом она добавила, что украинцам покинувшим родную землю, не стоит возвращаться домой раньше июля.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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