УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда закончится война: астролог назвала самый неблагоприятном период для Украины

19 апреля 2022, 21:00

Астролог предупредила, что Украина может официально лишиться некоторых территорий.

киев, гороскоп
Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com

В ближайшее время российские войска могут оккупировать некоторые территории Украины. Астролог Анна Ефремова предупредила, что это будет обратимо.

"С 22 мая включится неблагоприятная комбинация в Украине, которая предвещает потерю земли, определенной территории, по вынужденным обстоятельствам. Будет она активна до февраля 2023. Но это не значит что ситуация по всей стране будет одинаковой. Такая же включалась в 2014 году, когда произошла ситуация с Крымом и частью Донецкой и Луганской областей", - пишет астролог.

По мнению Ефремовой, Украина может официально лишиться некоторых территорий.

"Самый главный сценарий начнет проигрываться после мая 2022, и он несет для Украины риски потери территории в официальном формате. Сейчас Активен Сатурн и он не спрашивает хочешь ты чего то или нет, он принуждает тебя согласиться с определенной ситуацией по сфере дома где находиться. Из того, что лично меня успокаивает… считаю, что то, что могут забрать, можно и вернуть", - резюмировала астролог.

При этом она добавила, что украинцам покинувшим родную землю, не стоит возвращаться домой раньше июля.

Читайте такжеСолнечное затмение 30 апреля сильно повлияет на ход войны с РФ: гороскоп для Украины

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог гороскоп военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама
Популярное
День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеДень победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины летаДенежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета "Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие" Украину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресеньеУкраину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресенье
Поддержите Главред

Последние новости

21:00

Когда закончится война: астролог назвала самый неблагоприятном период для Украины

20:56

Наступление пока не началось: РФ перебрасывает новые силы для масштабных боев – ПентагонВидео

20:39

"Мама, мы убиваем детей": зомбированная россиянка убеждала сына-оккупанта в "благих намерениях" РФВидео

20:37

Шольц сделал громкое заявление о войне России против Украины

20:34

ВСУ утилизировали "Мишу Чечена": на Луганщине ликвидировали одного из главарей "ЛНР"Видео

Реклама
19:56

РФ готовит третью волну наступления: Арестович раскрыл три сценария войныВидео

19:42

Никто не пойдет "на плаху" из-за амбиций Путина: оппозиционер назвал условия для переворота в РФ

19:40

"Элиту" армии РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 4 роты парашютно-десантных войскВидео

19:37

Если Путин применит ядерное оружие в Украине, он похоронит себя для россиянмнение

19:35

В Мариуполе завод Азовсталь разбомблен и уничтожен - АзовВидео

19:29

Злата Огневич призвала Силу предков на помощь Украине, и чувственно исполнила Пісню про рушникВидео

19:01

"Они мстят миру": Елена Зеленская объяснила, как российские оккупанты превращаются в маньяковВидео

18:59

Врага выбили из Марьинки: ВСУ перешли в контратаку, оккупанты отступили с потерямиВидео

18:53

Наступление на Донбасс – то же самое, что и "захват Киева за 72 часа": у Зеленского разнесли план РФВидео

18:47

Спрятали между веток: в Киеве мужчина во время прогулки наткнулся на растяжку – фото

18:23

Оккупанты РФ пошли на прорыв: враг перешел в наступление на двух направленияхВидео

18:17

Щупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей Европымнение

18:08

В Мариуполе оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу: все подробностиВидео

17:54

Оккупанты накрыли жилые кварталы Харькова из мощных РСЗО, есть жертвы и раненыеВидео

17:50

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

Реклама
17:48

ВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович

17:22

Ад под Броварами: в РФ раскрыли детали убийств и изнасилований оккупантамиВидео

16:59

В битве за Харьков РФ на грани поражения: враг идет на Донбасс, но там его ждут ВСУ – СинегубовВидео

16:46

"Конец войны решится на поле боя": Кулеба вынес приговор переговорам с РФВидео

16:44

"Мишень номер 2": Зеленская рассказала, как она и дети оказались в опасности

16:35

Что есть при изжоге: семь продуктов, которые могут помочьВидео

16:27

Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маямнение

16:23

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

16:23

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

15:58

Украина вернула из плена 76 человек: Верещук рассказала о новом обмене с РФВидео

15:58

Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

15:42

У России больше нет современных танков Т-90, мы сожгли все, что у них было, - Жданов

15:35

Россия планировала военное вторжение в Беларусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Оккупанты решили "сравнять с землей" Азовсталь в Мариуполе: опубликован аудиоперехватВидео

15:23

Alyona Alyona решила покинуть Украину после смерти кума

15:17

"Что не так с русскими": Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери

14:59

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

14:57

Лиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из России

14:49

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в УкраинеВидео

14:45

Британия передаст Украине ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak – СМИВидео

Реклама
14:38

Четыре нюанса "непобедимой" российской армиимнение

14:32

Битва за Донбасс определит судьбу войны – Россию ждет провал: Арестович раскрыл план оккупантовВидео

14:11

Может ли Украина уничтожить Крымский мост, как утопила крейсер Москва: генерал оценил перспективыВидео

14:10

В ОП сообщили, что в настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов

13:51

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами армии РФ: видео ювелирной работы артиллерииВидео

13:46

Как вернуть белизну тюли народными средствами – топ-5 средств, которые подарят чистоту

13:41

Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцевВидео

13:27

Десантники армии Украины уничтожили бронегруппу войск России из Томск

13:00

Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по УкраинеВидео

12:47

"Это последний резерв РФ, больше нет": Арестович рассказал о происходящем на Донбассе и юге Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять