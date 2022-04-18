Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая

Гороскоп для Украины / pixabay, Офис президента

Украина второй месяц борется с российскими оккупантами и мужественно защищает свою землю. Многие хотят вернуться домой, но оккупанты настроены решительно.

Как отмечают астрологи, война в Украине может продолжаться, поскольку Путин хочет победы к 9 мая.

Что ждет Украину, рассказала в своем прогнозе астролог Яна Ezoterichka.

"Может такое быть, что будет мир к 9 мая. Но, будет хитрым и коварным путем развиваться события. Военные действия будут идти и будут продолжаться", - говорит астролог.

По словам специалиста, Украине и Зеленскому дается выбор.

"У Зеленского есть сила. Сила земли, сила воинов, сила людей. Ему дают выбор, чтобы пойти на условия, которые предлагает РФ, или мы будем продолжать войну", - говорит астролог.

В гороскопе для Украины отмечается, что на "красную кнопку" никто не нажмет до 9 мая, и украинцы будут продолжать жить.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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