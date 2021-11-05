Кишечнику и сердцу несдобровать: продукты, которые не стоит есть натощак

Список предоставила тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Божемская.
Некоторые уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно, но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода.
Тренер в проекте "Зважені та щасливі" Марина Боржемская на своей страничке в Instagram рассказала, от употребления каких продуктов натощак стоит отказаться.
Цитрусовые
Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.
Бананы
Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.
Читайте такжеВрачи назвали 5 самых опасных для завтрака продуктаВ список "запретных" продуктов также попали кофе, газированная вода, груши и острая еда.
"Все эти продукты, стараемся потреблять после основных приёмов пищи. И всё выше перечисленное, добавляем в рацион после еды", - пояснила Божемская.
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