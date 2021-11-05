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Кишечнику и сердцу несдобровать: продукты, которые не стоит есть натощак

5 ноября 2021, 00:40
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Список предоставила тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Божемская.

завтрак
Тренер дала ценные советы/ pixabay

Некоторые уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно, но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода.

Тренер в проекте "Зважені та щасливі" Марина Боржемская на своей страничке в Instagram рассказала, от употребления каких продуктов натощак стоит отказаться.

Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

Бананы

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

Читайте такжеВрачи назвали 5 самых опасных для завтрака продуктаВ список "запретных" продуктов также попали кофе, газированная вода, груши и острая еда.

Вред кофе на завтрак / instagram.com/uzelkova.marina/

"Все эти продукты, стараемся потреблять после основных приёмов пищи. И всё выше перечисленное, добавляем в рацион после еды", - пояснила Божемская.

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Автор: Сергей Кущ
viber
завтрак Зважені та щасливі
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