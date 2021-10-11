Пять худших завтраков для долголетия, по мнению экспертов по старению

Вот завтраки, которые эксперты по долголетию рекомендуют пропускать, чтобы прожить долгую жизнь. / ua.depositphotos.com

То, что вы едите на завтрак, закладывает основу для остальной части дня, а ваша диета закладывает основу для всей остальной жизни.

Вот почему так важно выбирать правильные продукты для завтрака (и избегать тех, которые могут сократить вашу жизнь в долгосрочной перспективе).

"Ваша пища - огромная часть того, что становится вашим мозгом, костями и мышцами", - говорит Данин Фрюге, доктор медицины, медицинский директор Центра долголетия Притикина. "Если вы неправильно питаетесь, вы пытаетесь заправить гоночный автомобиль мусором и не можете ожидать, что он будет хорошо работать".

Читайте такжеСамый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут

Согласно исследованию The Lancet, опубликованному в апреле 2019 года, плохое питание является причиной большего числа смертей во всем мире, чем любой другой риск для здоровья, включая употребление табака. во фруктах, с низким содержанием орехов и семян, низким содержанием овощей и жиров омега-3.

Реклама

Есть много чего, что вам следует добавить в свою еду, чтобы прожить долгую жизнь. Но исключение нескольких главных нарушителей также может быть полезным.

Вот завтраки, которые эксперты по долголетию рекомендуют пропускать, чтобы прожить долгую жизнь.

1. Йогурты с высоким содержанием сахара

Йогурт обычно имеет репутацию продукта для завтрака, но он может быть с высоким содержанием добавленного сахара - он же сахар, который добавляется во время обработки продуктов, продуктов, упакованных как подсластители, таких как столовый сахар, сахара из сиропов и мед или сахара из концентрированных соков, согласно USDA. В его состав не входят натуральные сахара, содержащиеся в молоке, фруктах или овощах.

Со временем производители создали больше вкусов йогурта, вдохновленных десертами, которые могут содержать более 40 граммов сахара на порцию, согласно отчету за февраль 2014 года в журнале Nutrition Issues in Gastroenterology.

Это может быть плохой новостью для вашей продолжительности жизни: в течение 15 лет участники, которые потребляли от 17 до 21 процента или более ежедневных калорий из сахара, имели 38 процентов вероятности умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто употреблял менее 10 процентов своих калорий. калорий из добавленного сахара, согласно исследованию, проведенному в апреле 2014 года в JAMA Internal Medicine.

Стремитесь, чтобы добавленный сахар составлял менее 10 процентов ваших ежедневных калорий, в соответствии с рекомендациями по питанию для американцев. Один из хороших способов добавить полезный йогурт в свой завтрак - это выбрать несладкий греческий йогурт.

"Всего лишь 3/4 стакана простого греческого йогурта содержит 18 граммов протеина и мало сахара", - говорит Карин Кройцер, RDN, доцент и координированный программный директор Школы геронтологии Леонарда Дэвиса и Медицинской школы Кека. "Вы можете добавить туда орехи и семена, чтобы получить белок и клетчатку".

2. Гранола с высоким содержанием сахара

Подобно йогурту, мюсли на первый взгляд могут показаться здоровым выбором, но могут быть наполнены хитрыми ингредиентами, которые действуют как усилители вкуса.

"Много гранолы может быть не только с высоким содержанием сахара, но и с высоким содержанием соли и жира", - говорит доктор Фрюге.

Потребление слишком большого количества натрия связано с повышенным риском развития высокого кровяного давления, которое, согласно Министерству сельского хозяйства США, является основной причиной инсульта и сердечных заболеваний. Более того, употребление слишком большого количества жиров может привести к множеству проблем, влияющих на вашу продолжительность жизни, включая сердечные заболевания, диабет 2 типа, проблемы с желудочно-кишечным трактом и многое другое.

То, что вы добавляете в хлопья или мюсли, тоже имеет значение. "Если у вас есть только овсяное молоко, вы позже проголодаетесь", - говорит доктор Крейцер. Молочное или соевое молоко обеспечит вас большим количеством белка, чтобы вы были сыты все утро (и предотвратите переедание, которое может привести к увеличению веса и связанным с этим рискам для здоровья).

3. Замороженные блюда сверхвысокой обработки

В секции замороженных продуктов в супермаркете вы можете найти множество простых и быстрых блюд, таких как буррито на завтрак, веганские бутерброды с яйцами и многое другое. Но имейте в виду, что даже если что-то является "заменой" нездоровой пище (подумайте: замороженный бекон на растительной основе), это не всегда гарантия того, что это полезно.

"Для долголетия мы знаем, что нужно избегать всего, что действительно перерабатывается, потому что оно не содержит питательных веществ, необходимых нам для процветания", - говорит Фрюге. "Вещи с высоким содержанием сахара, соли и жира - независимо от того, является ли это пищей для завтрака или нет - не подходят для долголетия".

Кроме того, обработанные пищевые продукты являются основным источником натрия в рационе, поскольку соль часто используется для сохранения продуктов и продления срока их хранения, согласно Академии питания и диетологии.

"Калории в пище могут показаться нормальными, но высокое содержание соли может способствовать повышению артериального давления и другим проблемам, которые могут повлиять на продолжительность жизни", - говорит доктор Фрюге.

4. Батончики для завтрака

Батончики для завтрака могут быть быстрым и легким вариантом, когда вы в пути, но они не принесут вам пользы до конца дня (или обязательно на всю оставшуюся жизнь). Одна из основных причин: батончики для завтрака могут быть высококалорийными, но не приносить большого удовлетворения, что может привести к плохим привычкам в еде.

"Некоторые батончики могут быть с высоким содержанием жира", - говорит доктор Фрюге. "Психологически не похоже, что вы ели так много, когда на самом деле вы едите слишком много".

Если вы переедаете в конце дня, это может в конечном итоге привести к увеличению веса, что повлияет на вашу продолжительность жизни.

"Мы знаем, что все, что вызывает увеличение веса и ожирения, особенно в среднем, вызывает метаболический синдром, связанный с артериальным давлением, холестерином, диабетом, сердечными заболеваниями, слабоумием и многим другим", - говорит доктор Фруге.

5. Выпечка

Вкусная выпечка, такая как блины, вафли и пончики, часто является худшим выбором для вашего долголетия.

"В них может быть не только много обработанных ингредиентов, которые заставляют ваш уровень сахара в крови и инсулина повышаться, но они также могут утомлять вас в конце дня и заставлять вас жаждать еды, которая вам не подходит", - говорит Доктор Фрюге.

Конечно, вы можете сделать свои собственные версии этих продуктов более здоровым способом.

"Обычно такие продукты обрабатываются, если вы не делаете их дома", - говорит доктор Фрюге. "Но есть способ приготовить полезные домашние блины или вафли. Если вы делаете это из цельнозерновой муки и не добавляете сахар, то это может быть полезно - все дело в качестве ингредиентов и порции. размер."

Это также зависит от того, с чем вы сочетаете выпечку. Обработанная выпечка может быть не богата питательными веществами, поэтому, если они являются основным продуктом вашего питания, вы упускаете важные витамины и минералы, которые могут помочь вам прожить более долгую жизнь (и получать слишком много того, что может сократить свою жизнь).

"Для меня худший завтрак - это тот, в котором не хватает питательных веществ", - говорит нам Кройцер. "Если я пью кофе с немолочными сливками, в которых нет белка, с двумя-тремя пакетами сахара и ем круассан, мне не хватает клетчатки и белка и я получаю слишком много рафинированного сахара".