Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Что нельзя есть на завтрак / ua.depositphotos.com

Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому следует особенно тщательно подходить к выбору блюд для него. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня.

Каждый должен знать, как сделать свой завтрак полезным. И помогла с этим разобраться нутрициолог Оля Усенко у себя в инста-блоге. Специалист предупредила, от каких продуктов и напитков стоит отказаться во время первого приема пищи.

Какие продукты исключить из своего завтрака

Сливки и каши на сливках

Приготовленную телятину

Сосиски и колбасы

Кукурузную кашу

Индейку / курятину

Соленые огурцы / помидоры

Эти продукты запрещено есть на завтрак / 1zoom.ru

Сладкую воду / соки с сахаром

Белый обычный хлеб

Белый обычный рис

Сладкие круассаны

Джемы и варенья.

Так, по словам нутрициолога, если вы уберете эти ингредиенты со завтраков, вы уже сделаете первый большой шаг к здоровому питанию.

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