УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

22 октября 2021, 05:05

Не каждый вкусный и привычный нам завтрак полезен для здоровья.

круассаны
Что нельзя есть на завтрак / ua.depositphotos.com

Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому следует особенно тщательно подходить к выбору блюд для него. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня.

Каждый должен знать, как сделать свой завтрак полезным. И помогла с этим разобраться нутрициолог Оля Усенко у себя в инста-блоге. Специалист предупредила, от каких продуктов и напитков стоит отказаться во время первого приема пищи.

Какие продукты исключить из своего завтрака

  • Сливки и каши на сливках
  • Приготовленную телятину
  • Сосиски и колбасы
  • Кукурузную кашу
  • Индейку / курятину
  • Соленые огурцы / помидоры
еда_огурцы_помидоры_соленья_заготовки на зиму_консервация_пища
Эти продукты запрещено есть на завтрак / 1zoom.ru
  • Сладкую воду / соки с сахаром
  • Белый обычный хлеб
  • Белый обычный рис
  • Сладкие круассаны
  • Джемы и варенья.

Так, по словам нутрициолога, если вы уберете эти ингредиенты со завтраков, вы уже сделаете первый большой шаг к здоровому питанию.

Читайте такжеТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

Ранее диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.

viber
завтрак продукты питания правильное питание диетолог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперниковГороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперников "Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницуСтаршая дочь Оли Поляковой загремела в больницу В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробностиВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблемеАбсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме

Последние новости

05:05

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

Реклама
02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

21 октября, четверг
23:57

Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

23:24

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Видео

23:17

Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив Видео

23:11

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

23:04

В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

22:36

"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину Видео

22:28

Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

22:13

Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом Видео

22:12

Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери Видео

21:37

В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

21:36

Украину охватит арктическим воздухом и ударит мороз Видео

Реклама
20:51

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

20:48

Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов Видео

20:22

Украину атаковал токсичный газ из-за извержения вулкана: синоптики рассказали об угрозе для людей Видео

19:54

На Киевщине автобус попал в масштабное ДТП, есть пострадавшие

19:39

4-летняя девочка в коме: в Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево

19:36

Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок во время концерта в Полтаве вырубил фаната с одного удара Видео

19:20

Эпидемиолог спрогнозировала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

19:15

Красная зона и жесткий карантин в Киеве: у Кличко рассказали, когда заработают ограничения Видео

19:13

В столичных школах могут продлить каникулы - КГГА

18:38

В МОЗ подсчитали, сколько пассажиров с коронавирусом не пустили в поезда

18:19

Возвращение Крыма с Донбассом – главная задача: Украина ведет переговоры с США о борьбе с РФ

18:16

Украинцев призвали быть готовыми к военному вторжению России и эскалации в каждой области Видео

18:10

"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандал

17:49

Депутаты исполнили в Верховной Раде вирусную песню Батько наш Бандера Видео

17:41

Внучка Софии Ротару засветила жениха-миллионера

17:33

В Тернопольской области младенец "сгорел" от COVID-19 Видео

17:28

Перелом лодыжки: как распознать и как долго заживает

17:13

"Укрзализныця" на вокзалах вакцинирует и тестирует на COVID-19: на каких станциях и сколько стоит

17:12

Украинский комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом и пожелал "Спартаку" поражения Видео

17:06

Запуск СП-2 обернется ударом по Польше, Украине и ЕС: Варшава вынесла свой вердикт по трубе Газпрома Видео

Реклама
17:02

В рамках "Большой стройки" Зеленского начинается глобальное обновление вагонов на 100 млрд грн

16:45

Трагедия в ковидных стационарах: если сравнивать, весной был курорт мнение

16:43

Инфекционист назвал две причины высокой смертности в Украине от коронавируса Видео

16:38

Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

16:24

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

16:17

В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: как их получить

16:12

Певицу Jerry Heil заподозрили в гомосексуальной ориентации

15:48

Резкое похолодание, морозы и снова тепло: прогноз погоды до конца октября

15:30

Впервые в истории: Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд Лиги чемпионов

15:22

У Украины есть план, как обеспечить себя газом: в Нафтогазе назвали выгодный для Киева сценарий Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять