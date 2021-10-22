Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Не каждый вкусный и привычный нам завтрак полезен для здоровья.
Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому следует особенно тщательно подходить к выбору блюд для него. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня.
Каждый должен знать, как сделать свой завтрак полезным. И помогла с этим разобраться нутрициолог Оля Усенко у себя в инста-блоге. Специалист предупредила, от каких продуктов и напитков стоит отказаться во время первого приема пищи.
Какие продукты исключить из своего завтрака
- Сливки и каши на сливках
- Приготовленную телятину
- Сосиски и колбасы
- Кукурузную кашу
- Индейку / курятину
- Соленые огурцы / помидоры
- Сладкую воду / соки с сахаром
- Белый обычный хлеб
- Белый обычный рис
- Сладкие круассаны
- Джемы и варенья.
Так, по словам нутрициолога, если вы уберете эти ингредиенты со завтраков, вы уже сделаете первый большой шаг к здоровому питанию.
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