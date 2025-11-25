Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

О чем идет речь:
- В Киеве продолжаются жесткие отключения света - 14-16 часов в сутки
- АЭС работают не на полную мощность
- Зимой возможно ухудшение ситуации в энергосистеме
В столице фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Телеграфу.
Почему возникают такие длительные отключения
Попенко отмечает: проблема заключается не в недостатке произведенной электроэнергии, а в невозможности доставить ее в Киев из-за повреждения инфраструктуры.
Ранее трудности возникали только с Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Теперь Южно-Украинская АЭС также не может работать на полную мощность - из девяти энергоблоков пришлось остановить четыре.
Постоянные российские удары по энергетическим объектам затрудняют ремонтные работы и удлиняют периоды восстановления.
Что будет зимой
По словам эксперта, с наступлением холодов нагрузка на систему будет расти, а вместе с ней - и риски новых дефицитов.
"Отключения могут сократиться на 1-2 часа, но это не гарантировано. Надо быть готовыми к тому, что они будут продолжаться вплоть до марта", - отметил Попенко.
В некоторых регионах ситуация еще сложнее: в Черкасской области, по его словам, свет подают только на два часа, после чего шесть часов его нет.
Когда ждать улучшения со светом
Попенко прогнозирует, что в марте ситуация может стабилизироваться благодаря активной работе солнечных электростанций. Они способны обеспечивать отдельные регионы энергией без необходимости передавать ее через перегруженную сеть "Укрэнерго".
Оценка опасности блэкаута в Украине - мнение специалиста
Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.
"Ситуация действительно драматическая, но при этом были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
