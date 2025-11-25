Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Такие жесткие отключения света будут задействованы из-за повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченной генерации.

Киев будет оставаться до марта с графиками отключения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

В Киеве продолжаются жесткие отключения света - 14-16 часов в сутки

АЭС работают не на полную мощность

Зимой возможно ухудшение ситуации в энергосистеме

В столице фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Телеграфу.

Почему возникают такие длительные отключения

Попенко отмечает: проблема заключается не в недостатке произведенной электроэнергии, а в невозможности доставить ее в Киев из-за повреждения инфраструктуры.

Ранее трудности возникали только с Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Теперь Южно-Украинская АЭС также не может работать на полную мощность - из девяти энергоблоков пришлось остановить четыре.

Постоянные российские удары по энергетическим объектам затрудняют ремонтные работы и удлиняют периоды восстановления.

Что будет зимой

По словам эксперта, с наступлением холодов нагрузка на систему будет расти, а вместе с ней - и риски новых дефицитов.

"Отключения могут сократиться на 1-2 часа, но это не гарантировано. Надо быть готовыми к тому, что они будут продолжаться вплоть до марта", - отметил Попенко.

В некоторых регионах ситуация еще сложнее: в Черкасской области, по его словам, свет подают только на два часа, после чего шесть часов его нет.

Когда ждать улучшения со светом

Попенко прогнозирует, что в марте ситуация может стабилизироваться благодаря активной работе солнечных электростанций. Они способны обеспечивать отдельные регионы энергией без необходимости передавать ее через перегруженную сеть "Укрэнерго".

Оценка опасности блэкаута в Украине - мнение специалиста

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.

"Ситуация действительно драматическая, но при этом были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

