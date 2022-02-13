Какие комнатные растения спасут от депрессии: топ-5 зеленых целителей

Комнатные растения помогут при стрессе и проблемах со здоровьем / Коллаж pixabay.com

Комнатные растения являются не только украшением любого интерьера, но и могут принести пользу для здоровья. Например, некоторые из них способны оказать положительное влияние на психику человека и помогут справиться с депрессией.

Эксперты назвали растения, которые точно улучшат самочувствие, передает Еxpress.

Лаванда

Запах лаванды оказывает успокаивающее воздействие и помогает расслабиться.

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"Известно, что природные свойства лаванды помогают успокоить раздраженных детей, уменьшить симптомы беспокойства и помочь вам погрузиться в глубокий сон, чтобы вы могли проснуться, чувствуя себя обновленным", - говорят специалисты.

Доказано, что запах лаванды снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, что помогает человеку расслабиться. А чем больше люди расслаблены, тем выше шанс погрузиться в спокойный сон.

Лаванда помогает расслабиться / Фото pixabay.com

Алоэ вера

Это растение известно своими успокаивающими свойствами и помогает справиться с головной болью. Алоэ вера также может помочь при проблемах с психическим здоровьем.

Также полезен и уникальный гель внутри листьев растения.

"Благодаря противовоспалительным свойствам гель часто используется для естественного исцеления, но он также отлично подходит для очистки воздуха, помогая как психическому, так и физическому благополучию", - говорится в сообщении.

Алоэ вера обладает целебными свойствами / Фото pixabay.com

Лук-резанец

Другие названия: шнитт-лук, он же лук-сибулет, лук-скорода.

Это растение улучшает функции памяти и предотвращает такие состояния, как болезнь Альцгеймера и слабоумие.

"Хотя вы можете знать, что лук является вкусной добавкой к вашим любимым блюдам, известно, что его природные свойства помогают блокировать химическое вещество, которое препятствует выработке серотонина и дофамина, отлично помогает при депрессии, нарушениях памяти и способствует улучшению качества сна", - отметили эксперты по комнатным растениям.

Шнитт-лук предотвращает болезнь Альцгеймера и слабоумие / Фото pixabay.com

Хризантема

Яркие цветы хризантемы не только добавят красок в интерьере. Помимо своего потрясающего внешнего вида, цветы помогают уменьшить беспокойство и стресс. Их часто добавляют в чай, чтобы расслабить тело, а также ускорить скорость метаболизма.

Хризантема снижает уровень стресса / Фото pixabay.com

Ромашка

Ромашка - невероятно популярное растение, его часто используют в лечебных целях.

Эксперты по комнатным растениям объяснили, как это растение отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией.

"Пары цветка попадают в мозг, уменьшают напряжение, стресс и имеют мягкий седативный эффект. Ромашка отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией", - отметили специалисты.

Ромашка имеет мягкий седативный эфект / Фото pixabay.com

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