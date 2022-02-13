УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие комнатные растения спасут от депрессии: топ-5 зеленых целителей

13 февраля 2022, 04:22

Некоторые комнатные растения помогут успокоить чрезмерно активных и капризных детей, а некоторые - помогут сладко спать и снизить уровень стресса.

Комнатные растения помогут при стрессе и проблемах со здоровьем / Коллаж pixabay.com

Комнатные растения являются не только украшением любого интерьера, но и могут принести пользу для здоровья. Например, некоторые из них способны оказать положительное влияние на психику человека и помогут справиться с депрессией.

Эксперты назвали растения, которые точно улучшат самочувствие, передает Еxpress.

Лаванда

Запах лаванды оказывает успокаивающее воздействие и помогает расслабиться.

Реклама

"Известно, что природные свойства лаванды помогают успокоить раздраженных детей, уменьшить симптомы беспокойства и помочь вам погрузиться в глубокий сон, чтобы вы могли проснуться, чувствуя себя обновленным", - говорят специалисты.

Доказано, что запах лаванды снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, что помогает человеку расслабиться. А чем больше люди расслаблены, тем выше шанс погрузиться в спокойный сон.

Лаванда
Лаванда помогает расслабиться / Фото pixabay.com

Алоэ вера

Это растение известно своими успокаивающими свойствами и помогает справиться с головной болью. Алоэ вера также может помочь при проблемах с психическим здоровьем.

Также полезен и уникальный гель внутри листьев растения.

"Благодаря противовоспалительным свойствам гель часто используется для естественного исцеления, но он также отлично подходит для очистки воздуха, помогая как психическому, так и физическому благополучию", - говорится в сообщении.

Алоэ вера
Алоэ вера обладает целебными свойствами / Фото pixabay.com

Лук-резанец

Другие названия: шнитт-лук, он же лук-сибулет, лук-скорода.

Это растение улучшает функции памяти и предотвращает такие состояния, как болезнь Альцгеймера и слабоумие.

"Хотя вы можете знать, что лук является вкусной добавкой к вашим любимым блюдам, известно, что его природные свойства помогают блокировать химическое вещество, которое препятствует выработке серотонина и дофамина, отлично помогает при депрессии, нарушениях памяти и способствует улучшению качества сна", - отметили эксперты по комнатным растениям.

шнитт-лук
Шнитт-лук предотвращает болезнь Альцгеймера и слабоумие / Фото pixabay.com

Хризантема

Яркие цветы хризантемы не только добавят красок в интерьере. Помимо своего потрясающего внешнего вида, цветы помогают уменьшить беспокойство и стресс. Их часто добавляют в чай, чтобы расслабить тело, а также ускорить скорость метаболизма.

хризантема
Хризантема снижает уровень стресса / Фото pixabay.com

Ромашка

Ромашка - невероятно популярное растение, его часто используют в лечебных целях.

Эксперты по комнатным растениям объяснили, как это растение отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией.

"Пары цветка попадают в мозг, уменьшают напряжение, стресс и имеют мягкий седативный эффект. Ромашка отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией", - отметили специалисты.

Ромашка
Ромашка имеет мягкий седативный эфект / Фото pixabay.com

Ранее Главред писал, почему дерево любви (аихризон) обязательно должно быть в каждом доме.

Также Главред назвал топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь.

Другие новости:

viber
лайфхак комнатные растения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра 3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавиться3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавиться Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Когда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарюКогда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарю "Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает
05:28

Украинцев предупредили о новом резком подорожании "молочки"

05:01

Где ждать тепла, а где – гололеда: украинцев предупредили о приближении антициклона Инго

04:22

Какие комнатные растения спасут от депрессии: топ-5 зеленых целителей

03:48

"Горячая мамасита!": 46-летняя Ева Лонгория в одних трусиках показала сочную пятую точку

03:16

США публикуют заявления о вторжении России, чтобы победить Путина - NYT

Реклама
02:44

Растения, которые опасны для домашних животных: топ-5 токсичных цветов

02:18

4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеВидео

01:46

"Спрячь целлюлит": мокрая Каменских на отдыхе засветила свои прелести крупным планомФото

01:43

Ученые выяснили, можно ли колоть вакцину от коронавируса беременным

01:19

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:16

Шура потерял вставную челюсть прямо во время концертаВидео

00:51

Приметы на 13 февраля: что нельзя делать в день Никиты и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сныВидео

12 февраля, суббота
23:53

Эксперты рассказали, полезны ли домашние яйца

23:26

Кулеба пообщался с главой МИД Турции: обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

22:51

"Канада дала мощный сигнал, что мы вместе": Зеленский провел разговор с Трюдо

22:42

Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash

22:24

В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

21:21

Балованная Галя против бесприданницы: рецензия на фильм "Смерть на Ниле"Видео

21:13

Евросоюз не намерен закрывать свои представительства в Украине

Реклама
20:38

Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси

20:21

"Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным

20:16

Россия обвинила США в нарушении границы, военному аташе вручили ноту

20:13

Макрон поговорил с Зеленским после разговора с Путиным: что обсудили

19:45

"Больше земель желанных - и колумбовых, и магелланных": рецензия на фильм "Анчартед: неизведанное"

19:34

Шанс избежать обострения с помощью дипломатии сейчас больше, чем угроза вторжения – Подоляк

19:30

Эта война не за территориимнение

19:20

Разговор Байдена с Путиным длился чуть больше часа: обсуждали угрозу вторжения

18:51

На Буковине налоговик устроил смертельное ДТП, в крови обнаружили наркотики

18:30

Угроза вторжения России: Шмыгаль обратился к украинцам и призвал не паниковатьВидео

18:18

"Агрессор не возьмет ни один город": Резников и Залужный заверили в готовности Украины оборонятьсяВидео

18:07

Когда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарюВидео

18:02

Звезда Женского Квартала блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле 90-ых

17:50

"Запад намеренно нагнетает ситуацию": РФ прокомментировала заявления о возможном вторжении в Украину

17:22

Jerry Heil показала редкое фото 20-летнего красавчика-брата

17:12

На Днепре откололась льдина, на которой были около 200 рыбаков

16:35

Украинцы смогут прививаться вакциной Johnson & Johnson – Литва передаст партию препаратаВидео

15:18

Названы 5 опасных вещей, которые нельзя фотографироватьВидео

15:04

Звериное имя для новорожденного: как Кайли Дженнер назвала сына

15:00

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

Реклама
14:56

"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказываетВидео

14:56

Масштабная военная операция России против Украины не подготовленамнение

14:54

Блинкен созвонился с Лавровым: Москва обвинила Вашингтон в "подстрекательстве"

14:46

Готовимся к любым рискам, но должны опираться на доказательства – Зеленский о вторжении 16 февраляВидео

14:31

Разглашенные планы России – это разрушенные планы, 2014 год не повторится – Минобороны

14:18

"Левая на три размера больше правой": Леся Никитюк обнажила грудь в развратном купальнике

14:15

В посольстве США подтвердили эвакуацию части дипломатов из Украины

13:38

Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health, а Мендель чуть не появилась на страницах Playboy

13:17

6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

12:57

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT – ReutersВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять