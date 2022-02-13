Какие комнатные растения спасут от депрессии: топ-5 зеленых целителей

Некоторые комнатные растения помогут успокоить чрезмерно активных и капризных детей, а некоторые - помогут сладко спать и снизить уровень стресса.
Комнатные растения являются не только украшением любого интерьера, но и могут принести пользу для здоровья. Например, некоторые из них способны оказать положительное влияние на психику человека и помогут справиться с депрессией.
Эксперты назвали растения, которые точно улучшат самочувствие, передает Еxpress.
Лаванда
Запах лаванды оказывает успокаивающее воздействие и помогает расслабиться.
"Известно, что природные свойства лаванды помогают успокоить раздраженных детей, уменьшить симптомы беспокойства и помочь вам погрузиться в глубокий сон, чтобы вы могли проснуться, чувствуя себя обновленным", - говорят специалисты.
Доказано, что запах лаванды снижает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, что помогает человеку расслабиться. А чем больше люди расслаблены, тем выше шанс погрузиться в спокойный сон.
Алоэ вера
Это растение известно своими успокаивающими свойствами и помогает справиться с головной болью. Алоэ вера также может помочь при проблемах с психическим здоровьем.
Также полезен и уникальный гель внутри листьев растения.
"Благодаря противовоспалительным свойствам гель часто используется для естественного исцеления, но он также отлично подходит для очистки воздуха, помогая как психическому, так и физическому благополучию", - говорится в сообщении.
Лук-резанец
Другие названия: шнитт-лук, он же лук-сибулет, лук-скорода.
Это растение улучшает функции памяти и предотвращает такие состояния, как болезнь Альцгеймера и слабоумие.
"Хотя вы можете знать, что лук является вкусной добавкой к вашим любимым блюдам, известно, что его природные свойства помогают блокировать химическое вещество, которое препятствует выработке серотонина и дофамина, отлично помогает при депрессии, нарушениях памяти и способствует улучшению качества сна", - отметили эксперты по комнатным растениям.
Хризантема
Яркие цветы хризантемы не только добавят красок в интерьере. Помимо своего потрясающего внешнего вида, цветы помогают уменьшить беспокойство и стресс. Их часто добавляют в чай, чтобы расслабить тело, а также ускорить скорость метаболизма.
Ромашка
Ромашка - невероятно популярное растение, его часто используют в лечебных целях.
Эксперты по комнатным растениям объяснили, как это растение отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией.
"Пары цветка попадают в мозг, уменьшают напряжение, стресс и имеют мягкий седативный эффект. Ромашка отлично подходит для борьбы с тревогой и депрессией", - отметили специалисты.
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