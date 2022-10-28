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Как закрасить седину в домашних условиях без краски: лучшие средства для каждого оттенка волос

28 октября 2022, 11:36

Закрасить седину можно не только специальными красками, в которых много химии, но и народными средствами. Они даже улучшат состояние прядей.

седые волосы
Как закрасить седину в домашних условиях / фото ua.depositphotos.com

С возрастом у каждой женщины или мужчины на голове появляются седые волосы. Кто-то нормально относится к такому, так как невозможно остановить природные процессы старения. А для кого-то трагедией будет даже один седой волосок.

Проще всего закрасить седину специальной краской для волос. Однако ни для кого не секрет, что её химический состав может серьезно попортить пряди и превратить их в солому, особенно, если это светлая краска.

Оказывается, избавиться от седины можно с помощью народных средств, которые будут безопасными и даже в какой-то степени укреплят волосы:

  • басма, хна;
  • молотый или зерновой кофе;
  • аптечная ромашка;
  • корень ревеня;
  • отвар шелухи репчатого лука;
  • грецкий орех.
Седина
Как закрасить седину в домашних условиях / Коллаж фото pixabay.com

Как закрасить седину отваром из трав

Если вы хотите получить карамельный тон волос, то можете смело использовать ромашку. Стоить взять 1 стакан ромашки и заварить её в 0,5 литра воды. Этому отвару необходимо дать настояться примерно 2 часа, после чего добавить 2 столовых ложки глицерина и хорошенько перемешать.

Готовую жидкость нужно нанести на проблемные места и покрыть волосы (можно использовать пакет). Смесь на волосах необходимо оставить на 1 час, после чего смыть теплой водой и шампунем.

Для русых волос лучше подойдет корень ревеня. Нужно взять всего 2 столовых ложки ревеня и залить водой. Этот отвар необходимо вскипятить, после чего дать остыть. По тому же принципу, что и с ромашкой, можно закрашивать седину.

Как закрасить седину хной дома

Используя хну или басму, многие сталкиваются с проблемой - синие пятна на коже после окрашивания. Их действительно очень трудно стереть. Чтобы уберечь себя от этого, можно предварительно нанести крем или масло на участки кожи, которые рискуют оказаться окрашенными.

Необходимо заварить кашу из хны. Вам понадобиться молоко и хна, это все нужно смешать до состояния жидкой кашицы и оставить на 2 часа под крышкой. Если у вас жирные волосы, то лучше заменить молоко обычной водой.

Эту кашицу нужно нанести на проблемные участки и необходимо надеть полиэтиленовую шапочку. Голову стоит укутать теплым полотенцем и держать все это на волосах нужно примерно 4-5 часов. После этого можно все хорошенько смывать. Важно: после такого окрашивания несколько дней не пользуйтесь феном, выпрямителем или плойкой.

Хну также можно сочетать с разными добавками, чтобы получить наиболее желаемый результат:

  • темный рыжий: хна + корица;
  • светлый рыжий: хна + имбирь (петрушка);
  • спелая слива: хна + молотые сушеные ягоды бузины;
  • золотая пшеница: хна + отвар ромашки (одуванчика) + немного куркумы;
  • желто-красный оттенок: хна + отвар шелухи лука;
  • шоколадный оттенок: хна + натуральный молотый кофе (дубовая кора).

Ранее Главред рассказывал о том, как подобрать идеальный оттенок волос по цвету глаз.

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