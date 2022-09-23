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Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид

23 сентября 2022, 17:45

Осветлители могут превратить волосы в копну сена, но их можно спасти. Трихологи советуют правильно ухаживать за шевелюрой дома.

покраска волос
В какой цвет вреднее всего красить волосы / ua.depositphotos.com

У каждой женщины в любой момент может появиться желание изменить свой имидж. Нередко хочется покрасить волосы. Белый, черный, рыжий, цветной - выбор огромный. Но оказывается, есть один цвет, окрашивание в который будет постоянно вредить волосам.

Все дело в химическом составе краски. Оказывается, что больше всего вредит волосам белая краска. Даже после дорогих салонов пряди могут превратиться в копну сена.

Окислители и осветлители сильно пересушивают волоски и извлекают из них "живой" вид. Волосы могут стать ломкими и тусклыми. Нередко бывает, что после окрашивания в блонд девушки замечают, что длина постоянно уменьшается и шевелюра становится все короче. Все из-за того, что химические элементы, которые были в краске, сделали волосы хрупкими.

Некоторых блондинок спасают уходовые и восстановительные процедуры в салонах красоты. Но такие услуги дорогостоящие и далеко не каждая красавица может позволить себе такую роскошь. Но трихологи уверяют, что вернуть шевелюре здоровый вид можно и без салона, при этом не нужно будет срезать пряди.

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид
В какой цвет вреднее всего красить волосы / ua.depositphotos.com

Как восстановить волосы в домашних условиях

Если вы хотите быстрого результата, то единственным вариантом станет стрижка. Но если этот вариант вам не подходит, то придется запастись терпением и делать так, как говорят специалисты.

В первую очередь красавицам советуют позаботиться о своем домашнем уходе. Трихологи говорят, что необходимо правильно подобрать шампунь. Ни в коем случае не следует ежедневно мыть голову шампунем для жирных волос даже тогда, когда у вас быстро пачкается кожа головы.

В таких средствах очень высокая концентрация поверхностно-активных веществ, которые будут уничтожать липидную мантию. Это приведет к тому, что сальные железы будут работать еще активнее, что лишь будет ускорять появление жирного блеска вблизи корней. Лучше не использовать такой шампунь более 2 раз в неделю. Если надо помыть голову раньше, то лучше воспользоваться обычным шампунем.

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид
В какой цвет вреднее всего красить волосы / Instagram

Не забывайте о кондиционерах и масках для волос

Кондиционер или бальзам для волос является обязательным и использовать его следует после мытья головы шампунем. Эти средства создают на прядях защитную пленку, которая к тому же придает волос блеск и выравнивает его. Кондиционеры облегчают расчесывание и предотвращают появление секущихся кончиков.

Маски насыщают волосы полезными для них веществами. Они питают их, что в итоге улучшает вид и состояние волос. Следует обращать внимание на то, как часто можно наносить маски на волосы. Некоторые можно применять ежедневно, но есть и такие, которыми можно пользоваться не более одного раза в неделю.

Важно! Шампунь, это в первую очередь средство для мытья головы, поэтому его следует наносить не на длину волос, а на корни. Кондиционеры, бальзамы и маски - средства для волос. Их нельзя наносить на кожу головы, потому что агрессивные микроэлементы могут привести к выпадению прядей.

Ранее Главред рассказывал, как правильно мыть голову чтобы волосы надолго оставался свежим и что категорически нельзя делать во время мытья головы.

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