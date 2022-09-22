В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

В какой цвет покраситься / ua.depositphotos.com

У каждой девушки или женщины может появиться непреодолимое желание изменить что-то во внешности. И если макияж можно смыть, а ногти перекрасить, то с прической все сложнее.

Волосы не удастся отрастить за день, если не понравилась прическа. Да и перекрашиваться на следующий день лучше не надо, если не понравился цвет, потому что это изрядно навредит волосам.

Если девушка уже имела опыт с окрашиванием шевелюры, то она знает, какой цвет ей идет, а какой нет. А что делать девушке, которая решилась на свое первое окрашивание волос? Оказывается, выбрать идеальный цвет можно глядя на цвет собственных глаз.

В какой цвет покраситься / ua.depositphotos.com

Карие глаза

Темные глаза лучше всего комбинируются с темными оттенками волос - каштановый, шоколадный, коричневый или темно-коричневый. Но если вам хочется чего-то особенного, то можно отдать предпочтение модной технике эфртач. Окрашенные такой техникой волосы у корней будут иметь темный оттенок, который плавно будет переходить в более светлый цвет на кончиках.

В какой цвет покраситься / ua.depositphotos.com

Зеленые глаза

Лучшими оттенками для зеленоглазых красавиц станут ярко-коричневые, рыжие и каштановые. Но таким цветам лучше отдавать предпочтение девушкам, имеющим кожу теплых тонов. Женщинам с холодным подтоном кожи лучше выбрать темно-коричневые цвета или светло-русые. Отлично подойдет также холодный блонд или пепельные оттенки.

Идеальным и необычным будет окрашивание в виде брондирования - смешивание коричневых и светлых тонов. В таком случае будут получены ореховые, кофейные или янтарные оттенки.

В какой цвет покраситься / ua.depositphotos.com

Голубые глаза

Голубоглазые красавицы будут незабываемыми, если покрасятся в черный или темно-шоколадный оттенок. Светлые глаза, холодный тон кожи и темные волосы - идеальное сочетание.

Для женщин с теплым тоном кожи подойдут пшеничные, темно-каштановые, золотисто-русые и темно-рыжие оттенки. Можно даже покраситься в технике эйртач или выделить указанными цветами только отдельные пряди.

В какой цвет покраситься / ua.depositphotos.com

Серые глаза

К таким глазам отлично подходят любые оттенки волос, потому что серый цвет является нейтральным. Но если у вас бледная кожа, то лучше остановиться на медовом блонде. Для смуглой кожи идеально подойдет цвет, который будет на несколько оттенков темнее тона кожи.

Интересным выбором станет окрашивание техникой балаяж - хаотичное окрашивание прядей в более светлые оттенки с отступом от корней на несколько сантиметров. После такого окрашивания волосы будут выглядеть естественно, словно выгорели на солнце.

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