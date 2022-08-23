Почему нельзя вырывать седые волосы: будут залысины

Почему нельзя вырывать седые волосы / ua.depositphotos.com

Каждая женщина хочет оставаться молодой и красивой всю свою жизнь. Но морщины и седина могут выдать истинный возраст представительницы прекрасного пола. Первый седой волос вообще может стать шоком, если его нашла у себя молодая девушка.

Самая большая ошибка, которую могут совершить женщины - вырвать седой волос.

Почему волосы рано седеют

Одной из причин появления ранней седины может стать дефицит ферритина и витамина В12. Проверить это можно с помощью анализов. При чем своевременная проверка поможет вовремя обнаружить проблему и восстановить красоту волос.

Седые волосы могут указывать на болезни, связанные со щитовидной железой или на недостаток меди в организме. Этот микроэлемент больше всего содержится в печени, какао, мясе, бобовых, орехах, гречке, авокадо, свекле и морепродуктах.

Но самой распространенной причиной раннего появления седых волос является стресс.

Почему нельзя вырывать седые волосы / ua.depositphotos.com

Почему нельзя вырывать седые волосы

В норме появление седых волос после 35 лет для женщин. Вырывание седых волос может привести к травматизации волосяных фолликулов. К тому же можно занести в кожу инфекцию и заработать залысины.

В случае появления седых волос лучше обратиться к врачу-трихологу, который и занимается проблемами, связанными с волосами. Именно он сможет подсказать способы решения проблемы конкретно в вашем случае.

Если седина у вас начала появляться уже в старшем возрасте, то ее спокойно можно просто закрасить.

Ранее Главред рассказывал о том, как остановить процесс появления седых волос.

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