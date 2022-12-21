Как уберечь здоровья в 2023 году: астролог дал ценные советы

Близится Новый 2023 год – год Черного Водяного Кролика. Самыми востребованными качествами в новом году будут не сила и активность, а сексуальность, доброжелательность, умение любить, гостеприимство и способность вести мирные переговоры.
Астролог Влад Росс в интервью Главреду отметил, что в год Кролика многие будут очень остро реагировать на стрессы, что обязательно скажется на самочувствии.
"Да и война не добавляет нам положительных эмоций, и мы постоянно пребываем в стрессе. В 2023 году будет важно следить за тем, чтобы угнетенное эмоциональное состояние не сказывалось негативно на здоровье. Потому полезными будут консультации астролога и психолога, а также использование психологических техник", отметил Росс.
Астролог подчернул, что в этом году необходимо научиться управлять своими эмоциональными реакциями, адекватно выражать чувства, понимать свою карму, а также получать знания о предыдущих воплощениях и задачах, стоящих перед нами в нынешней инкарнации.
Ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно успеть сделать в декабре 2022 года каждому знаку зодиака, чтобы заложить фундамент счастливой жизни в 2023 году.
До того астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.
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