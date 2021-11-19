Как привлечь деньги на полнолуние 19 ноября 2021 - простой ритуал

Как привлечь к себе деньги - действенный ритуал / Фото pixaby

Сегодня, 19 ноября, наступит полнолуние. Оно будет необычным, так как совпадает с лунным затмением на оси Тельца и Скорпиона. А еще вместе с этим затмением открывается и коридор затмений. Поэтому 19 ноября считается самым опасным днем в 2021 году.

В целом, этот день будет напряженным, но в то же время у 19 ноября очень сильная энергетика, которую можно обернуть в свою пользу, например, привлечь к себе деньги.

Денежный ритуал в полнолуние 19 ноября 2021 года

Для проведения этого ритуала нужно взять несколько крупных купюр и открыть окно. Покажите эти деньги Луне или небу и расскажите, что вам нужно еще.

Очень важно поблагодарить Луну за все, что она вам уже дала. Также нужно принести Луне маленький подарок, например, ленту, фрукты. Подарок должен лежать у окна до утра.

Утром отнесите его на природу в красивое место. Еще раз поблагодарите и попросите, чтобы задуманное сбылось.

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Отметим, самое важное в любом ритуале - это намерение и вера в его исполнение.

К слову, полнолуние 19 ноября будет проходить в астрологическом знаке Стрелец, которое еще называют Снежным. С точки зрения астрологии в этот день нужно обрести стабильность, расслабиться и зайти в зону комфорта.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Сегодняшнее лунное затмение будет самым длительным частичным затмением с 1440 года и самым длительным до 2669 года. В пятницу его будет полностью видно над Азией, Австралией и Америкой. Некоторые части затмения будут видны на северо-западе и севере Европы и северо-востоке европейской части России.

Что категорически нельзя делать 19 ноября 2021

проводить хирургические вмешательства;

давать и брать в долг;

ссориться, принимать серьезные решения, которые относятся к любовной сфере;

менять место работы.

Что нужно делать в полнолуние 19 ноября 2021

закончить все старые дела, новые проекты звезды рекомендуют отложить;

начать диету;

заняться творчеством;

загадать желание;

визуализировать сокровенное;

начать отдых и медитации.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно сделать в день затмения, а за какие дела категорически не стоит браться.

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