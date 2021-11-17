Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние и лунное затмение 19 ноября

Полнолуние 19 ноября / pixabay

В ночь на пятницу, 19 ноября, Землю накроет лунное затмение. Как говорит астролог Юлия Погорельченко, именно лунное затмение всегда более эмоционально сложное, чем солнечное.

"В этот период нам придется отказаться, избавиться, убрать из своей жизни что-то изжившее себя. Хорошо, если вы в этот период отдадите долг, погасите кредит и таким образом отработаете энергии", - пишет астролог в Instagram.

Что нельзя делать во время лунного затмения 19 ноября

В период три дня до и после затмения лучше не путешествовать.

Снизить общение с большим количеством людей.

Лучше работать со своим внутренним состоянием, капиталом, личными отношениями.

Что ждет каждый знак зодиака в лунное затмение 19 ноября

Овен

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Овнам нудно немедленно обратить внимание на питание, избавившись от вредных продуктов. Телец

Астрологи советуют Тельцам заняться творчеством, а также определить цели на перспективу и жизнь.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на финансы и "зарядить" кошелек на богатство.

Раки

Ракам нужно заняться здоровьем. Из-за ощущения тошноты, головной боли и других проблем стоит взять выходной.

Львы

Нельзя поспешно принимать важные решения. Не стоит увольняться или менять работу в этот день.

Девы

Девам стоит выбросить из жизни все второстепенное. Можно провести генеральную уборку.

Весы

Весам следует заняться личной жизнью и разобраться с партнером.

Скорпион

Энергия и активность этого знака будет зашкаливать, но всю энергию стоит посвятить одному делу.

Стрелец

Стоит выбросить старые и ненужные вещи.

Козерог

Козерогам астрологи советуют инициировать какие-то перемены в жизни. время неудачное.

Водолей

Водолеям стоит записаться на курсы повышения квалификации, развивать социальные навыки и побольше общаться с людьми.

Рыбы

Рыбам нужно будет сделать сложный выбор. Астрологи советуют прислушаться к своей интуиции.

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