Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провести

Астролог Влад Росс рассказал, чего нельзя делать в день лунного затмения 19 ноября / Getty Images

Частное лунное затмение, которое откроет последний в 2021 году коридор затмений, произойдет 19 ноября в 10:57 по Киеву. Традиционно затмения сопряжены с рядом опасностей, а потому некоторых дел в этот день следует избегать. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, астролог предостерег об опасностях в дороге.

"Лучше в день затмения никуда не выезжать. Также настоятельно рекомендую отказаться от любых авиаперелетов", – отметил Влад Росс.

Помимо этого, астролог советует отказаться от прыжков с парашютом и занятий экстремальными видами спорта.

"Например, если вы в день затмения пойдете на бокс, вы можете пропустить удар и умереть. Именно в этот день велика опасность сломать руку или ногу", – уточнил Росс.

Реклама

Впрочем, лунное затмение 19 ноября связано не только с рисками, но и с возможностями. В частности, астролог утверждает, что 19 ноября будет прекрасным временем для того, чтобы встретиться со старыми друзьями или бывшими друзьями, а также чтобы завязать кармические отношения с родственниками, поскольку в это время будут весьма неплохие аспекты Венеры.

Кроме того, Влад Росс рассказал, какой ритуал на удачу следует провести во время этого лунного затмения.

"Перед началом затмения нужно принять контрастный душ – семь раз облиться холодной водой, семь раз горячей. Кому-то для этого придется отпроситься с работы, но, если вы работаете на удаленке, то для этого можно будет выкроить время. В момент затмения важно загадать желание и запланировать благоприятные дела, особенно касающиеся личных отношений. В этот момент можно взглянуть в зеркало и увидеть в нем своего суженого, но при этом важно зажечь семь свечей", – отметил Росс.

Читайте такжеПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

Астролог уточнил, что в момент затмения, то есть в 10:57, следует лечь головой на восток, до этого приняв контрастный душ, и загадать желания или сформулировать планы.

"Особенно этот момент стоит использовать одиноким девушкам и женщинам, которые хотят встретить свою судьбу – суженого. Следует также после душа надеть новые или свежие постиранное одежды. Полежите минут десять в ауре этого затмения, после этого снова примите душ (семь обливаний холодной водой, семь – горячей), после чего расслабьтесь, займитесь йогой и приведите свои мысли в порядок", – добавил Влад Росс.

Таким образом, по мнению астролога, в свою жизнь в момент затмения можно будет привлечь удачу.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.