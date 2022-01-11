Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечки

Универсальная и проверенная подкормка для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - это борная кислота, марганцовка и йод.
Каждый цветовод рано или поздно сталкивается с проблемой - любимое комнатное растение не цветет и не растет, листья пожелтели, а общий вид какой-то жалкий. Один из способов решения проблемы - подкормить любимца, причем приготовить удобрение для цветов можно в домашних условиях.
Универсальное и проверенное удобрение для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - они точно есть в вашей аптечке. Это борная кислота, марганцовка и йод.
Опытные цветоводы говорят, что если поливать и опрыскивать этим удобрением растения, то листья буквально на глазах приобретут насыщенный, сочный цвет, а сами растения станут здоровыми и красивыми.
Как приготовить удобрение для цветов дома
Вам понадобится:
- отстоянная вода: 3 литра или столько, сколько нужно для одного раза использования;
- 1/3 чайной ложки борной кислоты;
- 3-5 капель йода;
- марганцовка на кончике чайной ложки.
Борную кислоту сначала растворить в горячей воде, смешать все ингредиенты в трех литрах воды.
Раствор должен быть бледно-розового цвета.
Сначала комнатные растения нужно полить простой водой. Через два часа полить приготовленным удобрением, чтобы оно не обжигало корни.
В зимний период такую подкормку растений можно делать один раз в месяц, потому что в это время они находятся в состоянии покоя.
Начиная с весны, подкармливать рекомендуется раз в десять дней.
Важный нюанс: растения с махровыми листьями таким раствором опрыскивать нельзя.
Как сообщал Главред, из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.
Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.
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