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Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечки

11 января 2022, 05:54

Универсальная и проверенная подкормка для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - это борная кислота, марганцовка и йод.

комнатные растения
Проверенное удобрение для комнатных цветов - как приготовить в домашних условиях / Фото pixabay.com

Каждый цветовод рано или поздно сталкивается с проблемой - любимое комнатное растение не цветет и не растет, листья пожелтели, а общий вид какой-то жалкий. Один из способов решения проблемы - подкормить любимца, причем приготовить удобрение для цветов можно в домашних условиях.

Универсальное и проверенное удобрение для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - они точно есть в вашей аптечке. Это борная кислота, марганцовка и йод.

Опытные цветоводы говорят, что если поливать и опрыскивать этим удобрением растения, то листья буквально на глазах приобретут насыщенный, сочный цвет, а сами растения станут здоровыми и красивыми.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Вам понадобится:

  • отстоянная вода: 3 литра или столько, сколько нужно для одного раза использования;
  • 1/3 чайной ложки борной кислоты;
  • 3-5 капель йода;
  • марганцовка на кончике чайной ложки.

Борную кислоту сначала растворить в горячей воде, смешать все ингредиенты в трех литрах воды.

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Раствор должен быть бледно-розового цвета.

Раствор должен быть розового цвета / скриншот

Сначала комнатные растения нужно полить простой водой. Через два часа полить приготовленным удобрением, чтобы оно не обжигало корни.

В зимний период такую подкормку растений можно делать один раз в месяц, потому что в это время они находятся в состоянии покоя.

Начиная с весны, подкармливать рекомендуется раз в десять дней.

Важный нюанс: растения с махровыми листьями таким раствором опрыскивать нельзя.

Как сообщал Главред, из яичной скорлупы можно приготовить универсальное удобрение для цветов в домашних условиях. Причем эта подкормка подойдет не только для комнатных растений, но и для овощей в огороде и цветов в саду.

Жмых кофе также можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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