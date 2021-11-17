Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

Если добавить слишком мало или слишком много соли или перца, то блюдо может быть испорчено. Чтобы этого не произошло, нужно следовать нескольким правилам.
Как не пересолить или не переперчить блюдо, какие сливки выбрать для взбивания и какое сливочное масло покупать – вопросы, которые беспокоят многих любителей готовить. Потому что если добавить слишком мало или слишком много соли или перца или допустить ошибку в выборе других ингредиентов, то блюдо может быть безнадежно испорчено.
Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram секретами, как правильно солить и перчить блюдо, чтобы его вкус был неповторимым.
Как добавлять соль и перец – лайфхаки
- Черный перец всегда добавляйте по своему вкусу.
- Мелкая соль лучше всего подходит для заправок в салаты.
- Мясо нужно солить в пропорции 9 грамм соли на 1 килограмм мяса.
- Черный и душистый перец лучше подходит для темных продуктов – мясо (говядина, дичь), темные овощи.
- Белый перец - на светлые продукты (кролик, курица и белая рыба).
Какие использовать сливки и сливочное масло
Сливочное масло всегда должно быть 82.5% жирности.
"Если возьмете меньше – в этом масле будет много воды, и рецепты (пропорции) не сработают так, как нужно", - посоветовал шеф-повар.
Сливки для взбивания обычно берут от 30 до 35% жирности. Если жирность будет меньше, то не получится сделать стойкую пену.
Перед использованием сливки необходимо хорошо охладить в холодильнике, желательно не меньше суток.
Как сообщал Главред, ранее повар рассказала простой лайфхак, как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой.
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