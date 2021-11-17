Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

Количество соли и перца может повлиять на вкус вашего кулинарного шедевра / Фото pixaby

Как не пересолить или не переперчить блюдо, какие сливки выбрать для взбивания и какое сливочное масло покупать – вопросы, которые беспокоят многих любителей готовить. Потому что если добавить слишком мало или слишком много соли или перца или допустить ошибку в выборе других ингредиентов, то блюдо может быть безнадежно испорчено.

Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram секретами, как правильно солить и перчить блюдо, чтобы его вкус был неповторимым.

Как добавлять соль и перец – лайфхаки

Черный перец всегда добавляйте по своему вкусу.

Мелкая соль лучше всего подходит для заправок в салаты.

Мясо нужно солить в пропорции 9 грамм соли на 1 килограмм мяса.

Черный и душистый перец лучше подходит для темных продуктов – мясо (говядина, дичь), темные овощи.

Белый перец - на светлые продукты (кролик, курица и белая рыба).

Какие использовать сливки и сливочное масло

Сливочное масло всегда должно быть 82.5% жирности.

"Если возьмете меньше – в этом масле будет много воды, и рецепты (пропорции) не сработают так, как нужно", - посоветовал шеф-повар.

Сливки для взбивания обычно берут от 30 до 35% жирности. Если жирность будет меньше, то не получится сделать стойкую пену.

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Перед использованием сливки необходимо хорошо охладить в холодильнике, желательно не меньше суток.

Как сообщал Главред, ранее повар рассказала простой лайфхак, как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой.

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