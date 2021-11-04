Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

Как быстро натереть чеснок / ua.depositphotos.com

Без чеснока на кухне не обойтись. Он и вкус блюду придаст и любую заразу убьет. А уж когда идёт пора закруток на зиму – только успевай чистить пахучие зубчики. Но есть одно, но – достать все дольки из чеснокодавки и отмывать посуду потом проблематично.

Часто чеснок для любимого блюда нужно не просто измельчить, а превратить в пюре. Для этого и понадобится вам терки. И если у вас вдруг не оказалось под рукой чеснокодавки или вы ею не любите пользоваться, мы научим вас, как натереть чеснок на терке так, чтобы ее потом не пришлось отчищать.

Вся хитрость в пленке или в полиэтиленовом пакете. Этот кухонный трюк стар как мир, но догадываются о нем единицы. Итак, берите и вы себе на вооружение, чтобы упростить себе жизнь.

Как натереть чеснок и сохранить терку чистой

Возьмите кусок пищевой пленки или целлофановый пакет. Намотайте пленку поверх терки так, чтобы она зафиксировалась.

Далее обычным способом натирайте чеснок. Измельченные зубчики останутся на пленке, а терка при этом совсем не испачкается.

Не бойтесь, что пленка или пакет порвется. У них достаточно плотности для того, чтобы не зацепиться за металлические зубчики.

Оберните терку пленкой или полиэтиленовым пакетом / Фото cookit.guru

Натирайте чеснок без загрязнения посуды / Фото cookit.guru

Кухня ежедневно отнимает у нас массу сил и времени. А как хочется, чтобы наша кулинарная жизнь была проще, ярче и веселее. Ранее мы делились подборкой супер-полезных лайфхаков, которые упростят ваш кухонный быт и освободят кучу времени для других домашних дел.