Как приготовить курицу с хрустящей и золотистой корочкой - простой лайфхак

Жареная курица особенно аппетитна с хрустящей корочкой / Фото ua.depositphotos.com

Жареная курица - простое, вкусное и относительно недорогое блюдо, которое подойдет и для обычного семейного обеда, и для праздничного стола. Особенно хороша курица с хрустящей и золотистой корочкой. Но приготовить блюдо таким образом выходит не у всех.

Для того, чтобы добиться аппетитной корочки, совсем необязательно "колдовать" над маринадом, достаточно лишь воспользоваться элементарным лайфхаком. В результате блюдо получится не хуже, чем в ресторанах.

Простой секрет раскрыла Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты. Рецепты блюд в Facebook.

По ее словам, для того чтобы на жареной курице образовалась золотистая корочка, во время приготовления в сковородку нужно добавить одну столовую ложку муки. Мясо сверху получится очень хрустящим, а внутри нежным и сочным.

Как сообщал Главред, ранее эксперты объяснили, нужно ли мыть курицу перед приготовлением.

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