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Как посадить кабачки хитрым способом: урожай будет огромным

Анна Ярославская
9 июня 2023, 02:41
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Выращивание кабачков в открытом грунте - дело не хитрое. Но если знать один секрет, то кабачки можно отгружать тачками.

Кабачки
Как выращивать кабачки и что любит этот овощ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кабачки - вкусный летний овощ, который пользуется популярностью у каждой хозяйки, ведь из него можно приготовить множество блюд и законсервировать на зиму. Кроме того, кабачок неприхотлив, его легко выращивать, поэтому эту бахчевую культуру можно встретить на участке у каждого огородника. Некоторые выращивают этот овощ на компостной куче, но есть еще один хитрый способ, о котором знают не все.

Выращивание кабачков хитрым способом - в чем суть

Чтобы вырастить кабачки таким необычным способом, нужно подготовить участок. Причем подготовка начинается за год до выращивания овоща.

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Выберите участок на огороде и складывайте на нем скошенную траву в виде круга диаметром 2,5 метра. В эту кучу также можно складывать ботву томатов, картофеля, моркови, лука и других культур кроме бахчевых.

За лето куча вырастет высотой примерно в полметра или больше. В таком виде ее оставляют на зиму.

Весной кучу следует перевернуть: верхний слой должен оказаться внизу, а нижний - наверху. Далее кучу присыпают землей (примерно 10 см) и в конце мая можно выращивать пророщенные семена бахчевых культур. На такую клумбу можно высадить кабачки, патиссоны и цуккини.

Края клумбы стоит обложить сеном или соломой, чтобы в нее не пробрались сорняки.

Клумбу нужно регулярно поливать. Уже через месяц она обрастет громадными листьями с кучей желтых цветов и завязей.

Такая зеленая горка не только украсит огород, но и порадует урожаем. К слову, собирать его будет очень удобно, ведь к центру можно дотянуться с любого края и при этом не поломать листья растения.

Что любят кабачки

А теперь пару слов о том, что нужно делать, чтобы был хороший урожай кабачков. Итак,

  • садить кабачки лучше на ту часть участка, где раньше росли сидераты, лук или чеснок, горох, петрушка или морковь;
  • при подготовке грядок для кабачков землю стоит удобрять перегноем или компостом, далее можно использовать минеральные удобрения;
  • кабачки любят фосфор и калий. Последний гарантирует плотную мякоть;
  • кабачки нуждаются в обильном поливе. На крупный куст нужно от 2 до 5 литров воды;
  • за неделю до сбора урожая поливы сокращают;
  • первую завязь стоит оборвать, чтобы ускорить формирование остальных. Кроме того, это увеличит урожайность. Важно не удалять мужские цветки, которые необходимы для опыления.

Ранее Главред писал, как посадить помидоры уникальным немецким способом. Этот способ посадки томатов с необычным удобрением работает безотказно. При этом не потребуется больших физических или материальных затрат.

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