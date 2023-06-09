Как посадить кабачки хитрым способом: урожай будет огромным

Выращивание кабачков в открытом грунте - дело не хитрое. Но если знать один секрет, то кабачки можно отгружать тачками.

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Как выращивать кабачки и что любит этот овощ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кабачки - вкусный летний овощ, который пользуется популярностью у каждой хозяйки, ведь из него можно приготовить множество блюд и законсервировать на зиму. Кроме того, кабачок неприхотлив, его легко выращивать, поэтому эту бахчевую культуру можно встретить на участке у каждого огородника. Некоторые выращивают этот овощ на компостной куче, но есть еще один хитрый способ, о котором знают не все.

Выращивание кабачков хитрым способом - в чем суть

Чтобы вырастить кабачки таким необычным способом, нужно подготовить участок. Причем подготовка начинается за год до выращивания овоща.

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Выберите участок на огороде и складывайте на нем скошенную траву в виде круга диаметром 2,5 метра. В эту кучу также можно складывать ботву томатов, картофеля, моркови, лука и других культур кроме бахчевых.

За лето куча вырастет высотой примерно в полметра или больше. В таком виде ее оставляют на зиму.

Весной кучу следует перевернуть: верхний слой должен оказаться внизу, а нижний - наверху. Далее кучу присыпают землей (примерно 10 см) и в конце мая можно выращивать пророщенные семена бахчевых культур. На такую клумбу можно высадить кабачки, патиссоны и цуккини.

Края клумбы стоит обложить сеном или соломой, чтобы в нее не пробрались сорняки.

Клумбу нужно регулярно поливать. Уже через месяц она обрастет громадными листьями с кучей желтых цветов и завязей.

Такая зеленая горка не только украсит огород, но и порадует урожаем. К слову, собирать его будет очень удобно, ведь к центру можно дотянуться с любого края и при этом не поломать листья растения.

Что любят кабачки

А теперь пару слов о том, что нужно делать, чтобы был хороший урожай кабачков. Итак,

садить кабачки лучше на ту часть участка, где раньше росли сидераты, лук или чеснок, горох, петрушка или морковь;

при подготовке грядок для кабачков землю стоит удобрять перегноем или компостом, далее можно использовать минеральные удобрения;

кабачки любят фосфор и калий. Последний гарантирует плотную мякоть;

кабачки нуждаются в обильном поливе. На крупный куст нужно от 2 до 5 литров воды;

за неделю до сбора урожая поливы сокращают;

первую завязь стоит оборвать, чтобы ускорить формирование остальных. Кроме того, это увеличит урожайность. Важно не удалять мужские цветки, которые необходимы для опыления.

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