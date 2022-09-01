Почему нельзя раздавать кабачки: вы удивитесь, когда узнаете

Можно ли брать кабачки у соседей: что нужно знать / dpchas.com.ua

Конец лета – начало осени является периодом овощного изобилия. Среди тыквенных одним из самых распространенных является кабачок.

Его можно встретить практически на любой кухне, ведь многие хозяйки любят кабачок за неприхотливость и универсальность при приготовлении.

При этом жители сельской местности и простые дачники-огородники нередко стремятся поделиться щедрыми плодами природы с друзьями, родственниками и знакомыми. Среди таких овощей зачастую встречается и кабачок. Однако не многие знают, что делать это не желательно.

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Почему не нужно раздавать урожай кабачков

При этом дело даже не в том, что в разгар сезона кабачок – один самых ходовых товаров на овощных прилавках. Даже если вы вырастили отменный урожай, не спешите раздавать плоды нелегкого труда направо и налево.

У хорошей хозяйки в запасе всегда найдется пара-тройка рецептов, одним из главных ингредиентов которых является кабачок. Однако не все знают, как пустить их в дело и довести до обеденного стола.

Даже если плоды превзошли все ваши ожидания и кажутся переростками, не спешите от них избавляться. Кабачки-гиганты идеальный продукт для приготовления фаршированных блюд.

Проявите немного фантазии и нашпигуйте их разным фаршем, удивляя гостей неожиданной начинкой. А еще можно готовить такие кабачки с различными соусами, а также придумать неожиданный рецепт для запекания.

Учитывая разнообразие блюд, которые можно приготовить из кабачка, закономерно напрашивается ответ на вопрос, почему не нужно раздавать урожай кабачков другим. Это будет, по большому счету, явным расточительством. И даже если большие кабачки не годятся для приготовления, они станут отличной основой для того, чтобы приготовить различные фаршированные блюда.

Когда можно рассаживать кабачки?

Для того, чтобы собрать хороший урожай кабачков, следует соблюдать простые и нехитрые правила. Помните, что семена кабачков при посадке вносят прямо в открытый грунт.

Кроме того, стартует посевная кампания этого овоща примерно со второй декады мая. Важно соблюдать правило – следите за тем, чтобы почва прогрелась до +14... +16°С. Кабачок очень боится заморозков, однако помните и другую важную дату: наиболее поздний срок посева кабачков — 15 июня.

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