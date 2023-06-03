УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

Андрей Ганчук
3 июня 2023, 05:50
59
Азотные, калийные удобрения и бор – вот, чем подкормить кабачки, чтобы было больше завязи и будущего хорошего урожая на вашем загородном участке.
Кабачки
Где нельзя сажать кабачки, так это в местах, в которых тень закрывает овощи – так можно получить плохой урожай / instagram.com/sadovaja_feya

Многие огородники знают, что кабачки являются самыми популярными овощами, которые растут на каждом участке. Все хотят получить богатый урожай, поэтому ищут выращивание кабачков хитрым способом. Вырастить кабачки не трудно, однако следует знать несколько простых советов, которые помогут получить хороший урожай овощей.

Что не любят кабачки

Кабачки нужно сажать на территории, которая хорошо освещается. Они любят тепло и смогут хорошо расти на таком участке. Нужно не допускать тени, иначе будет низкий урожай. Ровная территория, без различных заборов и деревьев, поможет овощам хорошо расти.

Что нельзя сажать рядом с кабачками

Кабачки не должны расти рядом с опасными соседями. Речь идет об арбузах и дынях. Культуры будут потреблять полезные вещества, которые нужны кабачкам, возможны и заражения болезнями тыквенных. Тогда вы можете остаться без хорошего урожая. Поэтому не сажайте арбузы и дыни рядом с кабачками.

видео дня

Что делать, чтобы было много кабачков

Выбирайте хорошие семена для урожая

О вашем будущем урожае нужно подумать еще при выборе семян. Лучше обратить внимание на сорта и гибриды, которые уже себя зарекомендовали. К примеру, сорт кабачков Грибовский 37 или же самоопыляемые гибриды, такие как Езра F1, Мостра F1 и Искандер F1.

Принято считать, что гибриды приносят больше урожая, устойчивы к заболеванием и гораздо раньше вступают в фазу плодоношения.

Выращивание кабачков рассадой

Выращивание кабачков через рассаду поможет получить первый урожай еще раньше, чем ожидалось. В тех регионах, где умеренный климат или в прохладную затяжную весну, рассадный метод позволит собрать больше урожая.

Обычно семена кабачков растут легче, если заранее их замочить в небольшом количестве воды и оставить постоять на один час.

Чтобы вырастить рассаду, берите большую емкость – у овоща, в первую очередь, формируется корневая система и только после растет зеленая масса.

Примерно спустя 25-30 дней, когда появятся первые всходы, рассаду можно высаживать в грунт. Пока ее подкармливать не нужно – понадобится последить за влажностью почвы. При высадке рассады кабачков в открытый грунт температура воздуха днем должна составлять около 26 градусов тепла. Ночью – не меньше 14 градусов тепла.

Не забывайте, что для рассады кабачков надо взять большую емкость.

Сажайте кабачки правильно

Кабачки – овощи, которые очень любят органику, именно поэтому их высаживают именно в теплых лунках или компостных грядках. Земля в момент высаживания как будто подогретая. В такой ситуации кабачки могут расти даже тогда, когда еще на улице не растаял снег. Кроме того, кабачки надо защитить двойным укрытием-тепличкой, чтобы расстояние между покрытиями составляло 30 сантиметров. Это нужно для создания так называемого эффекта термоса.

Чтобы сделать теплую лунку, на два штыка лопаты выкопайте яму и забросьте в нее сорняки. Оптимальный вариант – поместить туда свежую крапиву с сухой травой. Все присыпается землей, в которую уже высаживается рассада кабачков. За несколько дней до высадки кабачков лунку нужно как следует полить настоем из сброженной травы. Сам настой разбавлять ничем не надо.

Советуют между кустами кабачков замульчировать землю тонким слоем либо сорняков, либо сухой травы, чтобы сохранялась влага.

Обычно рассаду высаживают на расстоянии как минимум 80 сантиметров, так каждый куст получит нужную долю питания, а урожай будет удобно собирать.

Обязательно проведите формировку куста

Лучше всего, если формировку вы проведете в сухую погоду, поскольку срезы должны быстро подсохнуть и не успеть схватить инфекцию. Сами места срезов присыпают активированным углем или золой.

Обычно обрезаются все листья, которые лежат на земле. Не надо срезать корешок, потому что он питает завязь.

Помните, что есть мужские и женские цветы – у женских заметно утолщение там, где плод, у мужских такого нет. Первые мужские цветы получаются пустоцветами – их следует полностью ликвидировать, чтобы не истощать ваш куст. Однако со временем пустоцветы убирать нельзя, чтобы мужские цветы опыляли женские.

Если выращиваются самоопыляемые гибриды, мужские цветы не понадобятся, и их следует полностью убрать.

Когда формируются кусты кабачков, самые большие листья частично срезают, оставляя лишь стебель. Такой метод применяется для того, чтобы они не затеняли завязь, а куст внутри тщательно проветривался. Срезание наиболее крупных листьев на кусте кабачка – оптимальная работа, чтобы не загнивала молодая завязь.

Кабачки нужно подкармливать три раза за сезон

Чтобы получить хороший урожай, нужно организовать правильную подкормку кабачков. Их нужно удобрять как минимум 3 раза.

Когда высадили рассаду, на 10-й день нужно делать азотную подкормку. Подойдет травяной настой, который нужно разбавить водой в пропорции 1 к 10.

После начала цветения нужно организовать аналогичную азотную подкормку.

Для того чтобы сделать травяной настой, нужно заполнить емкость травой (подойдут листья одуванчика, подорожник, стебли крапивы), залить ее водой и прикрыть крышкой.

Спустя 7-10 дней, когда зелень уже перебродила, настой разбавляется из расчета 1 литр на 10 литров воды. Все это перемешивается и подливается в каждый куст кабачка.

После начала плодоношения эффективно действует калийное удобрение. Нужно применить 2 литра древесной или же травяной золы, которую предварительно следует залить ведром воды и оставить на сутки. Перед поливом золу можно просто рассыпать под кустом.

Подкормки настоятельно советуют проводить в сухую погоду, когда на улице пасмурно, чтобы солнце не причинило листьям ожог.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда завязь плохая или присутствует загнивание плодов, сделайте подкормку на основе бора. Нужно взять 5 грамм бора на ведро воды, добавить туда 40 капель йода и 1-2 стакана молочной сыворотки. Считается, что сыворотка не дает разрастаться грибкам, а йод называют хорошим антисептиком.

Как нужно поливать кабачки

Следите за тем, чтобы во время поливов под кустом была влага. Однако не переусердствуйте и между приемами поливов дайте возможность подсохнуть верхнему слою земли. Поливать кабачки надо не чаще, чем 1 или 2 раза в неделю, зависит от погодных условий.

За 1,5 недели до большого сбора урожая кабачки поливать нельзя, иначе они будут плохо храниться и гнить.

Хитрость при сборе урожая

Когда первые два-три молодых плода достигают длины 12-15 сантиметров, их нужно срезать, чтобы плодоношение растений в дальнейшем развивалось.

До стадии созревания кабачок на кусте оставлять нельзя, чтобы он не достиг максимального размера и не начал желтеть. Если кабачок останется, куст будет пытаться всеми силами образовать семена, что приведет к резкому падению вашего урожая. В таком случае растение будет давать лишь по 1-2 кабачка в неделю вместо 2 каждый день. Срок плодоношения составит всего 1,5 месяца.

В общем, кабачки нужно срывать молодыми, когда их рост достиг длины не более 20 сантиметров. Так вы увеличите урожайность и получите более вкусные плоды.

Плоды нужно срезать острым ножом, но не выламывать, чтобы не повредить растение.

огород кабачки интересные новости
Реклама

Главное за день

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсанта

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсанта

04:10 Украина
"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – Бульба

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – Бульба

03:40 Мир
Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине

Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине

23:45 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атаки

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – БульбаВидео

03:00

"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

02:20

В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-ЗаспеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему не стоит переоценивать Кадырова и Пригожина

Реклама
02 июня, пятница
23:56

В РФ страшно боятся правды: Галкин и Слепаков остаются иноагентами

23:45

Китай требует от Запада прекращения военной помощи УкраинеВидео

23:23

Тарифы на свет взлетели почти вдвое: министр сказал, когда ожидать новых повышений

22:59

"Поклонники Кремля взлетели на воздух": Федоров о подрыве авто возле Мелитополя

22:49

"Наступление не задерживается": Жданов сказал, когда ВСУ пойдут в атаку

22:49

Седокову подловили в ночном клубе в объятиях другого мужчиныВидео

22:09

В "Шахедах" до сих пор обнаруживают запчасти западных стран-партнеров - ДаниловВидео

21:46

Закрытые убежища в Киеве: Зеленский заговорил о "халатности" и сделал жесткое заявление

21:22

Виталий Портников. США против "китайского мира"Видеоблоги

21:19

"Не Россия начала войну": Лукашенко сделал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

21:18

"Надо сделать мертвую зону": российский пропагандист хочет уничтожить СумыВидео

Реклама
20:56

Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источникФото

20:39

"Загорается, когда вхожу в комнату": дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезниВидео

20:32

Многие об этом даже не знают: почему в украинском языке не существует слова "бомж"Видео

19:49

Угроза новых ракетных ударов РФ: названы вероятные сроки завершения атак врага

19:41

Курсантам военных училищ хотят выплачивать более 2 тысяч гривен

19:40

Розыск Залужного и удар по Москве: звезда "Квартала 95" спародировал СоловьеваВидео

19:39

Все в дыму: российские добровольцы уничтожили оккупантов в ШебекиноВидео

19:20

Россия, проиграй эту войну, сама, добровольномнение

18:58

Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

18:25

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - БульбаВидео

18:22

"Белорусы могут вступить в войну против Украины": эксперт раскрыл, по какому сценариюВидео

18:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

17:52

Газманов "сдал" Константина Меладзе и рассекретил, где он прячется

17:45

"Пилосошу" или "пилососю": Авраменко рассказал, как правильноВидео

17:44

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:25

"Патриот!": Пугачева трогательно поддержала опального Шевчука

17:20

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"ФотоВидео

17:13

Перевернется с ног на голову: 3 знака, у которых летом круто изменится жизньВидео

17:08

"Сложное нарушение ритма": Михалкова срочно госпитализировали в кардиологию

16:57

Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знатьВидео

Реклама
16:49

Плоды будет некуда девать: как правильно ухаживать за огурцами

16:28

"Это не кино": Зеленский высказался о вероятных сроках контрнаступления ВСУ

16:24

Как правильно накладывать огурцы на глаза: результат удивит любогоВидео

16:18

Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсеВидео

15:53

Самая сложная оптическая иллюзия: лишь 1% людей найдут балерину среди фламинго за 5 секунд

15:45

Любовный гороскоп на неделю 5-11 июня: Рыбам – радость, Водолеям - знакомствоВидео

15:19

Гибель людей у закрытого убежища в Киеве: у Зеленского приняли срочное решение

15:08

"Наказание - смертный приговор": суд вынес решение для блогерши, снимавшей ПВОВидео

14:51

"Создать республику на Кубани": Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем

14:49

Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня: Близнецам – возможности, Льву - облегчениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять