Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

Азотные, калийные удобрения и бор – вот, чем подкормить кабачки, чтобы было больше завязи и будущего хорошего урожая на вашем загородном участке.

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Где нельзя сажать кабачки, так это в местах, в которых тень закрывает овощи – так можно получить плохой урожай / instagram.com/sadovaja_feya

Многие огородники знают, что кабачки являются самыми популярными овощами, которые растут на каждом участке. Все хотят получить богатый урожай, поэтому ищут выращивание кабачков хитрым способом. Вырастить кабачки не трудно, однако следует знать несколько простых советов, которые помогут получить хороший урожай овощей.

Что не любят кабачки

Кабачки нужно сажать на территории, которая хорошо освещается. Они любят тепло и смогут хорошо расти на таком участке. Нужно не допускать тени, иначе будет низкий урожай. Ровная территория, без различных заборов и деревьев, поможет овощам хорошо расти.

Что нельзя сажать рядом с кабачками

Кабачки не должны расти рядом с опасными соседями. Речь идет об арбузах и дынях. Культуры будут потреблять полезные вещества, которые нужны кабачкам, возможны и заражения болезнями тыквенных. Тогда вы можете остаться без хорошего урожая. Поэтому не сажайте арбузы и дыни рядом с кабачками.

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Что делать, чтобы было много кабачков

Выбирайте хорошие семена для урожая

О вашем будущем урожае нужно подумать еще при выборе семян. Лучше обратить внимание на сорта и гибриды, которые уже себя зарекомендовали. К примеру, сорт кабачков Грибовский 37 или же самоопыляемые гибриды, такие как Езра F1, Мостра F1 и Искандер F1.

Принято считать, что гибриды приносят больше урожая, устойчивы к заболеванием и гораздо раньше вступают в фазу плодоношения.

Выращивание кабачков рассадой

Выращивание кабачков через рассаду поможет получить первый урожай еще раньше, чем ожидалось. В тех регионах, где умеренный климат или в прохладную затяжную весну, рассадный метод позволит собрать больше урожая.

Обычно семена кабачков растут легче, если заранее их замочить в небольшом количестве воды и оставить постоять на один час.

Чтобы вырастить рассаду, берите большую емкость – у овоща, в первую очередь, формируется корневая система и только после растет зеленая масса.

Примерно спустя 25-30 дней, когда появятся первые всходы, рассаду можно высаживать в грунт. Пока ее подкармливать не нужно – понадобится последить за влажностью почвы. При высадке рассады кабачков в открытый грунт температура воздуха днем должна составлять около 26 градусов тепла. Ночью – не меньше 14 градусов тепла.

Не забывайте, что для рассады кабачков надо взять большую емкость.

Сажайте кабачки правильно

Кабачки – овощи, которые очень любят органику, именно поэтому их высаживают именно в теплых лунках или компостных грядках. Земля в момент высаживания как будто подогретая. В такой ситуации кабачки могут расти даже тогда, когда еще на улице не растаял снег. Кроме того, кабачки надо защитить двойным укрытием-тепличкой, чтобы расстояние между покрытиями составляло 30 сантиметров. Это нужно для создания так называемого эффекта термоса.

Чтобы сделать теплую лунку, на два штыка лопаты выкопайте яму и забросьте в нее сорняки. Оптимальный вариант – поместить туда свежую крапиву с сухой травой. Все присыпается землей, в которую уже высаживается рассада кабачков. За несколько дней до высадки кабачков лунку нужно как следует полить настоем из сброженной травы. Сам настой разбавлять ничем не надо.

Советуют между кустами кабачков замульчировать землю тонким слоем либо сорняков, либо сухой травы, чтобы сохранялась влага.

Обычно рассаду высаживают на расстоянии как минимум 80 сантиметров, так каждый куст получит нужную долю питания, а урожай будет удобно собирать.

Обязательно проведите формировку куста

Лучше всего, если формировку вы проведете в сухую погоду, поскольку срезы должны быстро подсохнуть и не успеть схватить инфекцию. Сами места срезов присыпают активированным углем или золой.

Обычно обрезаются все листья, которые лежат на земле. Не надо срезать корешок, потому что он питает завязь.

Помните, что есть мужские и женские цветы – у женских заметно утолщение там, где плод, у мужских такого нет. Первые мужские цветы получаются пустоцветами – их следует полностью ликвидировать, чтобы не истощать ваш куст. Однако со временем пустоцветы убирать нельзя, чтобы мужские цветы опыляли женские.

Если выращиваются самоопыляемые гибриды, мужские цветы не понадобятся, и их следует полностью убрать.

Когда формируются кусты кабачков, самые большие листья частично срезают, оставляя лишь стебель. Такой метод применяется для того, чтобы они не затеняли завязь, а куст внутри тщательно проветривался. Срезание наиболее крупных листьев на кусте кабачка – оптимальная работа, чтобы не загнивала молодая завязь.

Кабачки нужно подкармливать три раза за сезон

Чтобы получить хороший урожай, нужно организовать правильную подкормку кабачков. Их нужно удобрять как минимум 3 раза.

Когда высадили рассаду, на 10-й день нужно делать азотную подкормку. Подойдет травяной настой, который нужно разбавить водой в пропорции 1 к 10.

После начала цветения нужно организовать аналогичную азотную подкормку.

Для того чтобы сделать травяной настой, нужно заполнить емкость травой (подойдут листья одуванчика, подорожник, стебли крапивы), залить ее водой и прикрыть крышкой.

Спустя 7-10 дней, когда зелень уже перебродила, настой разбавляется из расчета 1 литр на 10 литров воды. Все это перемешивается и подливается в каждый куст кабачка.

После начала плодоношения эффективно действует калийное удобрение. Нужно применить 2 литра древесной или же травяной золы, которую предварительно следует залить ведром воды и оставить на сутки. Перед поливом золу можно просто рассыпать под кустом.

Подкормки настоятельно советуют проводить в сухую погоду, когда на улице пасмурно, чтобы солнце не причинило листьям ожог.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда завязь плохая или присутствует загнивание плодов, сделайте подкормку на основе бора. Нужно взять 5 грамм бора на ведро воды, добавить туда 40 капель йода и 1-2 стакана молочной сыворотки. Считается, что сыворотка не дает разрастаться грибкам, а йод называют хорошим антисептиком.

Как нужно поливать кабачки

Следите за тем, чтобы во время поливов под кустом была влага. Однако не переусердствуйте и между приемами поливов дайте возможность подсохнуть верхнему слою земли. Поливать кабачки надо не чаще, чем 1 или 2 раза в неделю, зависит от погодных условий.

За 1,5 недели до большого сбора урожая кабачки поливать нельзя, иначе они будут плохо храниться и гнить.

Хитрость при сборе урожая

Когда первые два-три молодых плода достигают длины 12-15 сантиметров, их нужно срезать, чтобы плодоношение растений в дальнейшем развивалось.

До стадии созревания кабачок на кусте оставлять нельзя, чтобы он не достиг максимального размера и не начал желтеть. Если кабачок останется, куст будет пытаться всеми силами образовать семена, что приведет к резкому падению вашего урожая. В таком случае растение будет давать лишь по 1-2 кабачка в неделю вместо 2 каждый день. Срок плодоношения составит всего 1,5 месяца.

В общем, кабачки нужно срывать молодыми, когда их рост достиг длины не более 20 сантиметров. Так вы увеличите урожайность и получите более вкусные плоды.

Плоды нужно срезать острым ножом, но не выламывать, чтобы не повредить растение.