"К краю пропасти мы подойдем": астролог сделала тревожный прогноз на ноябрь

Астролог сделала тревожный прогноз на ноябрь / 93-я ОМБр Холодный Яр и https://ua.depositphotos.com

В плане военной обстановки Украина в ноябре подойдет к краю пропасти, но сумеет избежать худшего. Такой прогноз на последний месяц осени астролог Ирина Звягина опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Астродинамика в ноябре сложная. Худший вариант – взрывной или лавиноопасный разворот событий, ведущих к разрушению реальности в какой-то ее части. А если в индивидуальном случае – судьбы, благополучия. Вряд ли мы сможем полностью избежать плохого сценария, о чем свидетельствует характер затмения. И все же, определенный набор астрологических факторов говорит о том, что к краю пропасти мы подойдем, но избежим худшего", ‒ говорит она.

Как считает Звягина, более-менее серьезный прорыв на фронтах украино-российской войны возможен приблизительно в первой половине ноября.

"Мы вообще в любой ситуации должны брать от жизни все полезное. На поле боя или в стратегических и тактических вопросах тоже инициатива в этот период может и должна иметь место. Но там работает военный гений, и гороскоп благоволит обладателям сильного Урана (вот как Залужный, к примеру). […] С 24 ноября в директную фазу переходит Юпитер. До конца месяца он будет только набирать скорость, и в сочетании с ретроградным Марсом не сулит особой экспансии (но Украина-то возвращает свое, и экспансия ей особо и не нужна!). Идет раскачка, формируются новые тенденции и договоренности. Если какой-то прорыв возможен, то в первой половине ноября", ‒ подытожила она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Другое новости: