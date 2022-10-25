Роковая неделя: астролог назвала самый опасный город Украины на этой неделе, откуда стоит уехать

Гороскоп для Украины на неделю / pixabay

В последнюю неделю октября Украину ждут хорошие новости и помощь. Как говорит астролог Яна Эзотеричка в своем прогнозе, при этом, будут ожесточенные бои и серьезные смертоносные потери.

"С 24 по 30 октября для Украины выпадает карта Солнце. Неплохая карта, которая показывает помощь. Другие страны будут подключаться и помогать нам. Будут какие-то хорошие новости. Готовится очень массированная помочь в ближайшую неделю", - говорит астролог.

Как отмечает астролог, на юге Украины ВСУ будут давить оккупантов, и стоит ждать серьезные бои.

"В Херсонской области ситуация очень тяжелая. В этом направлении будут ожесточенные бои и потери с разных сторон", - говорит астролог.

В Запорожье будут потери, но возможно удастся урегулировать вопрос с ЗАЕС на этой неделе.

"В Запорожской области, в городе Орехов, стоит ждать помощи, но будет происходить мясорубка. Там очень тяжелая и жесткая ситуация", - говорит она.

При этом, в Харькове будут укрепляться позиции.

"Победы в этом направлении будут продолжаться. Могут быть отключения коммуникации, но сейчас вырабатывается стратегия, которую будут применять в дальнейших боях", - сказала она.

Астролог также назвала самое опасное место в Украине на этой неделе.

"В Киеве стоит ждать энергию помощи и союзов. Отключения света будут продолжаться. Люди будут находиться в ограничениях. Ситуация очень сложная. Центр Киева - это самое опасное место. Если вы находитесь в центре столицы, стоит уехать подальше сейчас", - сказала она.

В Днепре стоит ждать прилетов, отметила астролог Яна Эзотеричка.

"Это будет неожиданно. Стоит не игнорировать тревоги, особенно ночью. Избегайте массовые скопления людей. В Днепропетровской области в Никополе ситуация будет немного легче. Стоит ждать массированной помощи", - сказала она.

На Волыни будет серьезная опасность, а в Тернополе - потери.

"Показывает энергию огня. Это вероятность прилетов. Тернополь будет смертоносным. Карты показывают энергию смерти. Очень большие потери, а в случае беды, можно ждать неприятности", - сказала астролог в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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