"К концу ноября начнется большая битва": астрологи предупредили украинцев и назвали опасные даты

Гороскоп для Украины / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Война в Украине не закончится через 2-3 недели и будет продолжаться. Как говорят астрологи, к концу ноября и в начале декабря начнется серьезная битва в этой войне.

"В конце ноября, я считаю, начнется большее сражение. Марс отойдет к аспекту Сатурна. Это означает концентрация войск, которая начнется до 28 ноября. С 26 ноября по 10 декабря могут начаться наиболее сильные битвы в этом периоде войны. Бои будут не статичны, а динамичны. Наступления могут быть на нескольких направлениях. Битва будет ясна и сразу будет понятно, к чему она приведет", - говорит астролог Алексей Кириченко.

Астролог Яна Эзотеричка отметила, что Украину ждет большая финансовая поддержка, но война продолжается.

"2-3 недели не будет. Война будет продолжаться, но будут разрушения", - сказала она.

Энергетический коллапс в Украине - прогноз

В декабре не будет такой энергетической проблемы, как в ноябре, отмечают астрологи.

"Такой проблемы в декабре, как она есть в ноябре, не будет. Затемнение произошло в аспекте к Сатурну и было на Уране. Уран - электричество, Сатур - ограничение. Аспект Сатурна к Урану был в октябре, потом пошел на убыль. Проблема в том, что энергия Сатурн оказывает большое влияние на людей и всем кажется, что будет еще хуже. Это ощущение будет до 10 декабря. Но, до Нового года не будет актуальна проблема ограничения для людей", - говорит астролог Алексей Кириченко.

При этом астролог Яна Эзотеричка добавляет, что ждать энергетического коллапса примерно еще 5 недель.

"Украину ждет хорошее будущее. Не больше 5 недель будет коллапс. Сейчас у агрессора идет победобесие. Карта Дьявола указывает на провокации, потери, неприятности. Военное противостояние будет продолжаться", - сказала астролог.

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Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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