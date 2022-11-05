Готовят решающую битву: астрологи назвали пиковый момент и бомбежку Украины - гороскоп

Гороскоп для Украины / pixabay, president.gov.ua

Украину вступила в новый и очень непростой период войны. Как отмечают астрологи, ноябрь будет для страны очень тяжелым, а бомбить Украину будут долго.

"Оккупанты с кем-то договариваются и просят помощи у других. У России могут быть новые стратегии и новые планы. Они готовят новые наступление, и новые хитрые отступления с некоторых регионов", - сказала астролог Яна Эзотеричка.

Сколько будут бомбить Украину

"Силы у РФ есть и война будет продолжаться. Финансирование войны идет, и они не хотят ее завершать", - сказала Яна Эзотеричка.

Астролог Алексей Кириченко отмечает, что ракетная бомбежка будет продолжаться.

"В 2023 году Сатурн находится в знаке Водолея. Водолей означает дожди или то, что падает с неба. Сатур - это камни с нема. То есть осколки ракет, которые летят на Украину с неба. До марта 2023 года могут бомбить Украину ракетами, пока Сатурн не выйдет из Водолея. Далее Сатурны перейдет в Рыбы, война не закончится в один день. Это будет происходить волнами. Зимой бомбежка Украины будет не такой интенсивной", - говорит астролог Алексей Кириченко.

В конце октября начался период Ретроградного Марса. Как говорят астрологи, это планета войны и конфликтов, которая приведет к решающей битве.

"Именно на Ретроградном Марсе решается судьба столкновения (войны в Украине - ред.). Это очень упрямый период, который продлится до середины января (12 января 2023 года - ред). Самые пиковые моменты могут быть в ноябре-декабре. В этот период может все решится в войне", - сказал астролог Михаил Левин.

Масштабное вторжение с новых направлений в Украину - прогноз

"Быстрого наступления оккупантов на новых направлениях не будет. Если вы живете за 40-50 км от линии фронта, то российская армия не сможет быстро наступать. Поэтому бежать не стоит прямо сейчас. Кроме того, после саммита "Большой двадцатки", который пройдет с 15 ноября, эскалация в войне должна утихнуть", - сказал астролог Алексей Кириченко.

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Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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