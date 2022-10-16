Будет судьбоносная дата: астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земель

Астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земель/ коллаж фото УНИАН, slovofraza.com

Солидная часть районов Украины, временно оккупированных врагами, будет возвращена уже к 30 октября. Соответствующий прогноз на своей странице в Facebook опубликовала известный астролог Александра Ивашина.

"30 октября попадает в судьбоносный период коридора осенних затмений, а значит, почти весь период ретроградного Марса будет фатальным – для кого-то обернется счастливым фатумом, а для кого-то будет роковым […] Если кратко, то можно полагать, что в военных действиях может быть закрепление на достигнутом, то есть, контрнаступление наших войск будет продолжаться, но не столь активно. И здесь причиной могут быть не только погодные условия, но и армейские перегруппировки, а также решение логистических и прочих задач. К тому времени уже значительная часть территорий, вероятно, будет возвращена. В эти даты образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возврата и бумеранга. Так что вывод напрашивается сам", ‒ говорит она.

Также астролог говорит, что именно период ретроградного Марса, по всей видимости, станет временем заметного перевооружения и переобучения ВСУ. А вот в стране-агрессоре, РФ, проблемы будут только нарастать.

"Период ретроградного Марса может быть временем значительного перевооружения и переобучения нашей армии, что в дальнейшем сразу скажется на третьем, завершающем этапе петли. В этот период может быть пересмотр некоторых стратегий и выработка новых тактических приемов. Продолжение информационной войны. Можно только себе представить, что начнется во вражеском информационном поле! Ссоры, скандалы, активизация агрессии и обвинений в адрес своей верхушки и друг друга. Резкая смена мнений и нарративов. Ну и прочее, в этом роде. А то и протестное движение какое-то", ‒ подытожил он.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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