УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будет судьбоносная дата: астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земель

16 октября 2022, 08:57

Значительная часть территорий Украины будет возвращена к 30 октября 2022 года. Такой прогноз сделала астролог Александра Ивашина.

Астрология, война
Астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земель/ коллаж фото УНИАН, slovofraza.com

Солидная часть районов Украины, временно оккупированных врагами, будет возвращена уже к 30 октября. Соответствующий прогноз на своей странице в Facebook опубликовала известный астролог Александра Ивашина.

"30 октября попадает в судьбоносный период коридора осенних затмений, а значит, почти весь период ретроградного Марса будет фатальным – для кого-то обернется счастливым фатумом, а для кого-то будет роковым […] Если кратко, то можно полагать, что в военных действиях может быть закрепление на достигнутом, то есть, контрнаступление наших войск будет продолжаться, но не столь активно. И здесь причиной могут быть не только погодные условия, но и армейские перегруппировки, а также решение логистических и прочих задач. К тому времени уже значительная часть территорий, вероятно, будет возвращена. В эти даты образуется аспект квиконс между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возврата и бумеранга. Так что вывод напрашивается сам", ‒ говорит она.

Также астролог говорит, что именно период ретроградного Марса, по всей видимости, станет временем заметного перевооружения и переобучения ВСУ. А вот в стране-агрессоре, РФ, проблемы будут только нарастать.

"Период ретроградного Марса может быть временем значительного перевооружения и переобучения нашей армии, что в дальнейшем сразу скажется на третьем, завершающем этапе петли. В этот период может быть пересмотр некоторых стратегий и выработка новых тактических приемов. Продолжение информационной войны. Можно только себе представить, что начнется во вражеском информационном поле! Ссоры, скандалы, активизация агрессии и обвинений в адрес своей верхушки и друг друга. Резкая смена мнений и нарративов. Ну и прочее, в этом роде. А то и протестное движение какое-то", ‒ подытожил он.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

ВСУ астрология война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:40

Последние теплые деньки: какой будет погода в Украине

09:18

Мощный взрыв в Донецке: "бавовна" жестко повредила здание горсоветаФотоВидео

08:57

Будет судьбоносная дата: астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земельВидео

08:51

Начинается непредсказуемая фаза: следующие недели войны в Украине будут критическими - CNNВидео

08:28

Еще одним диктатором в Европе станет меньшемнение

Реклама
07:59

ВСУ мощно "покрошили" врага: на юге уничтожили более десятка оккупантов и российскую РЭБВидео

06:23

Очередная путинская катастрофа и удар по его образу крутого парнямнение

06:12

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

05:05

День работников пищевой промышленности 2022 в Украине: поздравления и душевные открытки

04:45

Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом

04:15

Армия Украины до конца октября либо войдет в Херсон, либо освободит город – ЖдановВидео

03:30

Украину заморозит до - 4°: когда и где врежет холодрыгаВидео

02:20

День отца 2023 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

01:30

В Украине "задвухсотили" физрука из Санкт-Петербурга

00:51

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

15 октября, суббота
23:46

"Очень тяжело": Зеленский назвал самые критические направления на фронтеВидео

23:32

"Выбрал правильную сторону": у Зеленского ответили на решение Маска по StarlinkВидео

23:11

Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в домеВидео

22:59

"Купол" против БПЛА: в Киеве создают мощную защиту от дронов РФВидео

22:54

В России окончательно ликвидировали бизнес Ани Лорак

Реклама
22:29

Война в Украине движется к непредсказуемой фазе, РФ надеется до зимы избежать коллапса – CNNВидео

22:26

Кристина Остапчук намекнула на расставание с мужем

22:05

Бойня в Белгородской области: в воинской части расстреляли десятки "чмобиков"Видео

21:44

"Черт с ним": Маск "дал заднюю" и возобновляет финансирование Starlink для УкраиныВидео

21:42

Путин ждет, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, а они заняты мародерством – ПодолякВидео

21:21

"ВСУ будут давить": генерал США раскрыл сценарий контрнаступления украинской армииВидео

20:57

"Аллигатора" распотрошила ракета: ВСУ уничтожили вертолет РФ Ка-52Видео

20:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

20:39

За Гиркина в плену обещают $30 тысяч: флешмоб Стерненко подхватили Тополя и Маркус

20:37

ВСУ уничтожили командира "элитного" отряда спецназа ГРУ РоссииВидео

19:56

Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФВидео

19:28

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

19:22

В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазеВидео

19:20

Похороны Путина могут состояться после саммита на Балимнение

18:57

Расширение блока, свои войска и отмена принципа единодушия: Шольц выступил за крупные реформы в ЕСВидео

18:53

"Доисторические" зенитки: оккупанты тянут на войну в Украину музейный хламВидео

18:00

В России нашли мертвым военкома Романа Малика: полиция рассматривает версии убийства или суицидаВидео

17:59

"Россия проиграет": у Зеленского призвали партнеров "принять эту аксиому"Видео

17:27

"Сюда иди, бегом!": оккупанты РФ сдаются в плен ВСУ прямо на поле бояВидео

16:58

"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

Реклама
16:52

Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, "отличившихся" в войне в СирииВидео

16:52

Когда полезнее всего пить кофе - с утра или после обеда

16:16

Путин и Лукашенко развертывают войска: в Беларусь прибыли эшелоны с оккупантами РФВидео

16:15

Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

16:05

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как используют чудо-отвар

15:59

Охота на Гиркина: за пленного террориста в Украине пообещали $10 тысячВидео

15:36

Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с УкраинойВидео

15:30

Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывыВидео

14:55

Руководство военных РФ бежит с Херсона, ВСУ и партизаны не дают им организовать штабы – ХланьВидео

14:25

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте - трогательные снимкиФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять