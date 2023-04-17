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Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

Андрей Ганчук
17 апреля 2023, 13:48 обновлено 17 апреля, 13:52
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Умопомрачительная головоломка потребует от вас особой концентрации – нужно найти скрытую хитрость на картинке, где изображено сразу 16 куриц.

Головоломка курица
Все курицы, на первый взгляд, очень похожи, и отгадку найти непросто / Mirror

Головоломки – великолепный способ сохранить ясность и остроту своего ума, потому что помогают нам нестандартно мыслить. Они улучшают работу мозга, памяти и тренируют интеллект. В новой головоломке нам предлагают найти курицу с особенной лапой, которую обнаружить, на первый взгляд, не так и просто.

В головоломке, которую предлагает нам разгадать Mirror, представлена картинка с изображением 16 куриц – четыре ряда по четыре курицы в каждой.

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Внимательно присмотритесь к картинке и посмотрите на куриные лапы. В одном из рядов есть курица, лапа которой отличается от лап других птиц.

Головоломка курица
Найдите особенную курицу / Mirror

Сдаетесь?

Ответ: посмотрите на третью курицу в третьем ряду (если считать сверху). Правая лапа курицы совершенно гладкая, по сравнению с остальными птицами. Вот вам и отгадка.

Курицы
Разгадка головоломки / Mirror

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку с картинкой, на которой нужно найти скрытое лицо. Изображенный сюжет очевиден, но разгадать суть непросто.

Также мы советуем головоломку со змеей и арбузами. За 6 секунд на картинке нужно найти, где она спряталась среди ломтиков и половинок арбузов.

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