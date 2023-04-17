Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

Головоломки – великолепный способ сохранить ясность и остроту своего ума, потому что помогают нам нестандартно мыслить. Они улучшают работу мозга, памяти и тренируют интеллект. В новой головоломке нам предлагают найти курицу с особенной лапой, которую обнаружить, на первый взгляд, не так и просто.
В головоломке, которую предлагает нам разгадать Mirror, представлена картинка с изображением 16 куриц – четыре ряда по четыре курицы в каждой.
Внимательно присмотритесь к картинке и посмотрите на куриные лапы. В одном из рядов есть курица, лапа которой отличается от лап других птиц.
Сдаетесь?
Ответ: посмотрите на третью курицу в третьем ряду (если считать сверху). Правая лапа курицы совершенно гладкая, по сравнению с остальными птицами. Вот вам и отгадка.
Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку с картинкой, на которой нужно найти скрытое лицо. Изображенный сюжет очевиден, но разгадать суть непросто.
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Также мы советуем головоломку со змеей и арбузами. За 6 секунд на картинке нужно найти, где она спряталась среди ломтиков и половинок арбузов.
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