Головоломка, которую разгадают только гении: нужно найти скрытое лицо на картинке

Лицо, которое "спряталось" среди скал, сможет увидеть не каждый. Для разгадки придется совершить одно несложное действие.

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Нужно найти скрытое лицо на картинке/ Bright Side

Головоломки помогут как "размять" мозг перед или во время сложного рабочего дня, так и отвлечься и развлечься после него. Если регулярно делать такие упражнения на сообразительность, это поможет улучшить свои умственные способности и потренировать внимательность и гибкость мышления. Отличной разминкой для мозга станет головоломка, которая предполагает поиск скрытого лица на картинке.

На рисунке изображен мужчина, продирающийся по скале. Но кроме этого очевидного сюжета там спрятана также загадка, которую сможет разгадать не каждый, пишет Mirror.

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Конечно, наш взгляд в первую очередь цепляется за наиболее очевидные элементы картинки – мужчину с киркой в руках, который пробирается то ли вверх, то ли вниз скалы, а также орла, выглядывающего из-за вершины. Однако для решения головоломки придется обратить внимание на менее очевидные элементы.

Попробуйте разгадать эту загадку с родными или друзьями. Такое времяпрепровождение точно понравится окружающим.

Разгадывание головоломок можно превратить даже в своеобразное соревнование и проверить, кто из ваших друзей справится с задачей быстрее всего.

Нужно найти скрытое лицо на картинке/ Bright Side

Если вам не удается быстро найти скрытое лицо на картинке, не расстраивайтесь, ведь это задача не из легких. Дадим вам небольшую подсказку – для поиска лица лучше перевернуть рисунок вверх ногами, тогда "всё станет на свои места".

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, которая загоняет в ступор – 95% людей не смогут правильно посчитать яйца на картинке. Поначалу кажется, что разгадка лежит на поверхности, но не всё так просто.

Также ранее мы рассказывали о сложной головоломке, в которой нужно найти козу среди овец за 11 секунд. На картинке изображены десятки овец, и где-то среди этой большой отары незаметно притихла коза.

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