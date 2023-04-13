Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

Пресмыкающееся притаилось в неожиданном месте, заметить его будет непросто.

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Нужно найти змею среди ломтиков арбуза/ Mirror

Головоломки способны как зарядить наш мозг дополнительной энергией для дальнейшей умственной работы, так и дать нам возможность отвлечься и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Следующая головоломка заставит собрать воедино всю свою внимательность, ведь нужно будет найти змею, которая притаилась среди зелени и ломтиков арбуза.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 6 секунд, пишет Mirror.

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Пресмыкающееся хорошо замаскировалось, поэтому заметить его будет не так уж легко. Придется привлечь всю свою усидчивость и смекалку.

На первый взгляд казалось бы, что змею легко будет увидеть среди ломтиков арбуза, ведь они отличаются по цвету. Но головоломка построена так, что разнообразные цвета на изображении не так уж сильно помогут.

Головоломку можно попробовать разгадывать с друзьями или в кругу семьи, чтобы посоревноваться и проверить, у кого получится найти скрытую на рисунке змею быстрее.

Нужно найти змею среди ломтиков арбуза/ Mirror

Если вам до сих пор не удается найти пресмыкающегося, не расстраивайтесь, ведь эта задача не простая. Даем небольшую подсказку: при поиске стоит сосредоточить основное внимание на нижней части изображения.

Ранее мы рассказывали о головоломке, где нужно было найти скрытое лицо на картинке. Лицо, которое "спряталось" среди скал, сможет увидеть не каждый. Для разгадки придется совершить одно несложное действие.

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, которая загоняет в ступор – 95% людей не смогут правильно посчитать яйца на картинке. Поначалу кажется, что разгадка лежит на поверхности, но не всё так просто.

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