Головоломка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно за 15 секунд найти бесхвостого кота

Задача лишь на первый взгляд кажется простой, но найти кота без хвоста на рисунке будет не так уж легко.

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Нужно найти бесхвостого кота/ Cats.com

Новая головоломка озадачит большинство людей, ведь во время ее разгадывания просто "будут разбегаться глаза". Задача состоит в том, что нужно найти бесхвостого кота среди десятков его "товарищей".

Головоломки – отличный способ "расшевелить" мозг и заставить его работать на полную. А если выполнять такие задачи регулярно, то со временем вы заметите, что следующие такие загадки вам будет удаваться разгадывать практически мгновенно.

Вот и эта новая загадка поможет улучшить свои умственные способности и потренировать свою смекалку и внимательность, пишет Mirror.

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На рисунке изображены десятки кошек, расположенных рядами. Нам видно их только с ракурса сзади. Среди всех животных, которые имеют разные размеры и окрас шерсти, нужно найти того, который не имеет хвоста.

Не расстраивайтесь, если не удается быстро найти нужного котика, ведь задача лишь на первый взгляд кажется такой простой. На самом деле яркая окраска животных может сбить с толку.

Нужно найти бесхвостого кота/ Cats.com

Не сдавайтесь, если с первого раза не получается разгадать головоломку. Если не удается выполнить задачу самостоятельно, то внизу мы оставляем правильный ответ.

Бесхвостый кот спрятался среди своих товарищей/ Cats.com

Ранее мы рассказывали о головоломку, в которой нужно за 6 секунд найти змею среди ломтей арбуза. Пресмыкающееся хорошо замаскировалось, поэтому заметить его будет не так уж легко. Придется привлечь всю свою усидчивость и смекалку.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, где нужно было найти скрытое лицо на картинке. Лицо, которое "спряталось" среди скал, сможет увидеть не каждый. Для разгадки придется совершить одно несложное действие.

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