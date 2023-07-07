Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

Разгадайте головоломку, на которой нужно найти 4 кошки – три черных вы сможете увидеть сразу, а вот для поиска четвертой придется проявить концентрацию.

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Вам нужно найти еще одну кошку всего за 5 секунд / Twitter

Когда ваш мозг напряжен, продуктивность работы существенно снижается. Чтобы немного расслабиться и потренировать внимание, можно попробовать разгадывать головоломки. Теперь вам нужно будет найти на изображении четвертого котенка.

Головоломку, которую предлагает разгадать Reddit, на первый взгляд не самая простая. Оптические иллюзии построены таким образом, чтобы запутать вас и обмануть сознание. Но на самом деле все просто.

На фото – четыре кошки. Ваша задача – найти четвертую. Время – всего 5 секунд.

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Найдите на картинке четвертую кошку / Twitter

Не нашли кошку? Внимательно посмотрите на фото: слева вверху от трех черных кошек находится серая кошка.

Головоломки на Главреде

Ранее мы предлагали вам разгадать интересную головоломку. На картинке, где изображены автомобили красного и синего цветов, нужно найти лишнюю машину. Время на разгадку – всего 10 секунд.

Также мы советовали вам попробовать разгадать еще одну головоломку. Внутри одного большого треугольника нужно найти несколько маленьких треугольников. На решение очень сложной задачки дается 6 минут.

А есть и еще одна головоломка. На изображении – множество слов. Вам понадобится меньше, чем за 20 секунд, найти слово теннис.

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