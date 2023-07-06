Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти слово "теннис" за 20 секунд

Хотя мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, они имеют преимущества.

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Головоломка для людей с высоким IQ / Коллаж Главред, фото: express.co.uk, pixabay.com

Сможете ли вы найти слово "теннис" в этой головоломке менее чем за 20 секунд? По мнению авторов этой головоломки, только люди с острым зрением могут заметить спрятанное слово.

На этой неделе поклонники тенниса прикованы к экранам своих телевизоров, поскольку начался 136-й Уимблдонский чемпионат, в рамках которого величайшие теннисисты мира сражаются на знаменитых травяных кортах.

Головоломка проверяет аналитические способности мозга, когда вы ищете английское слово "теннис" на картинке.

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Головоломка для людей с высоким IQ / Фото: express.co.uk ​

Хотя мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, они имеют преимущества - все дело в том, что мозг - это мышца.

Как и любая мышца, мозг нуждается в растяжке и тренировке, чтобы поддерживать его в здоровом состоянии. Чем здоровее мозг, тем больше вероятность того, что он останется здоровым по мере старения тела.

Вы нашли слово "теннис"? Не волнуйтесь, если нет, так как ответ обведен ниже. По словам разработчиков этой мозговой головоломки, только люди с острым зрением могут обнаружить спрятанное слово.

Головоломка для людей с высоким IQ / Фото: express.co.uk

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