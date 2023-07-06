УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти слово "теннис" за 20 секунд

Сергей Кущ
6 июля 2023, 11:22 обновлено 6 июля, 11:23
17
Хотя мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, они имеют преимущества.
Головоломка для людей с высоким IQ
Головоломка для людей с высоким IQ / Коллаж Главред, фото: express.co.uk, pixabay.com

Сможете ли вы найти слово "теннис" в этой головоломке менее чем за 20 секунд? По мнению авторов этой головоломки, только люди с острым зрением могут заметить спрятанное слово.

На этой неделе поклонники тенниса прикованы к экранам своих телевизоров, поскольку начался 136-й Уимблдонский чемпионат, в рамках которого величайшие теннисисты мира сражаются на знаменитых травяных кортах.

Головоломка проверяет аналитические способности мозга, когда вы ищете английское слово "теннис" на картинке.

видео дня
Головоломка для людей с высоким IQ
Головоломка для людей с высоким IQ / Фото: express.co.uk ​

Хотя мозговые головоломки могут показаться простым развлечением, они имеют преимущества - все дело в том, что мозг - это мышца.

Как и любая мышца, мозг нуждается в растяжке и тренировке, чтобы поддерживать его в здоровом состоянии. Чем здоровее мозг, тем больше вероятность того, что он останется здоровым по мере старения тела.

Вы нашли слово "теннис"? Не волнуйтесь, если нет, так как ответ обведен ниже. По словам разработчиков этой мозговой головоломки, только люди с острым зрением могут обнаружить спрятанное слово.

Головоломка для людей с высоким IQ
Головоломка для людей с высоким IQ / Фото: express.co.uk

Вам может быть интересно:

интересные новости оптическая иллюзия
Реклама

Главное за день

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

10:55 Украина
На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты"

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты"

09:52 Украина
В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:31

"Китай сделал ставку": генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина

11:31

Головки будут размером с кулак: названо самое лучшее удобрение для чеснока

11:30

"Достала": дочь Поляковой показала, что учудил ее бойфренд

11:22

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти слово "теннис" за 20 секунд

11:17

Украинская певица стала жертвой ночной атаки России по Львову

РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробностиРФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробности
11:13

ФСБ против Минобороны РФ: генерал рассказал о битве за Кремль

10:56

Будет вкуснее: шеф-повар показал необычный способ чистки картофеляВидео

10:55

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

10:51

"Кому нужен твой шлак": MARUV показалась в новом образе, но её захейтилиВидео

Реклама
10:50

Вырастут роскошные розы на зависть соседям: как применять обычный йод для цветов

10:26

Генерал рассказал, может ли Путин держать Кремль в узде после бунта ПригожинаВидео

10:24

Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

10:15

По внешнему виду и запаху: как понять, что мясо испортилось

09:59

Что нельзя говорить дочери: какие фразы наносят пожизненную травму

09:52

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты"

09:46

Буданов пояснил, как кончина Путина может стать полезной Украине

09:25

Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках и лопатках

09:00

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунЭксклюзив

08:43

Гороскоп на завтра 7 июля 2023: Тельцов не остановить, Девы - потеря денег

08:43

"Россияне готовили "Калибры" с вечера": Гуменюк рассказала о ночной атаке по Львову

Реклама
08:41

Зеленский ответил, возможно ли примирение между Украиной и РФ

08:17

Кадыров готовится воевать за независимостьмнение

07:59

Польша и Британия поддерживают ускорение вступления Украины в НАТО

07:27

Угроза теракта РФ на Запорожской АЭС постепенно снижается - Буданов

07:03

Лишь немногие найдут козу в сложной оптической иллюзии: у вас есть всего 18 секунд

07:00

Международный день поцелуев: топ-5 кинопоцелуев, от которых задрожат коленкиВидео

06:40

Что означает выражение "на руку ковінька": Авраменко дал неожиданный ответВидео

06:25

Какая одежда старит женщину: 10 вещей, которые мгновенно придают возраст

06:20

Вся надежда на нечеловеческую стойкость украинской армиимнение

05:30

Зачем класть чайный пакетик в авто: ответ удивит многих автомобилистов

04:34

Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любвиВидео

04:00

Какой сегодня праздник 6 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:20

Близкая подруга Мадонны рассказала, как сейчас себя чувствует певица

02:50

В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ

02:05

Наполеоновские планы: чего добивался Бонапарт и что эта фраза значит сейчас

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, как на планы Путина влияет его окружениеВидео

05 июля, среда
23:59

У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"Видео

23:34

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

23:30

Юрий Никитин показал, как сейчас выглядит его 92-летняя мама

Реклама
22:57

Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь: Пономарев объяснил ситуациюВидео

22:53

Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

22:39

Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной стал отцом

22:33

"Мужчина погиб в гараже": РФ атаковала Херсонщину, есть погибший и пострадавшие

22:31

Что никогда не делали 7 июля, чтобы деньги не потерять: приметы

22:03

"Это позорище": россияне обманули всех и поехали на соревнования от другой страны

21:59

"Враг имеет преимущество в вооружении": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

21:21

Украинцам подготовили сюрприз: каким будет тариф на воду до конца войны

21:05

Какую рыбу лучше всего жарить на мангале: 5 самых вкусных

21:03

Бар, хамам и спортзал: в СМИ попали фото бронепоезда ПутинаФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять