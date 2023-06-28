Головоломка сложнее, чем кажется: лишь единицы найдут неподходящую машину

Вам нужно за 10 секунд найти лишнюю машину в этой оптической иллюзии. Обратите внимание на стекла и колеса.

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Вам нужно за 10 секунд найти лишнюю машину / Коллаж: Главред, фото: AdMe.ru, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии, головоломки по картинкам обманывают человеческий разум и могут помочь проверить интеллект человека. Подобные задачки на логику уже активно набирают популярность.

Такие головоломки очень полезны для повышения навыков наблюдения и концентрации у людей. Это буквально может помочь натренировать ваш мозг.

Мы предлагаем вам разобраться с интересной головоломкой. На картинке изображены автомобили красного и синего цвета. Вам нужно определить, какая машина является лишней среди них. С помощью этой оптической иллюзии вы сможете проверить свое внимание и наблюдательность.

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У вас есть всего 10 секунд для решения этой головоломки. С ней за такое короткое время смогут справиться лишь те люди, у которых уровень IQ на высоком уровне.

Вам нужно за 10 секунд найти лишнюю машину / фото: AdMe.ru

Где спряталась лишняя машинка

Если вы еще не нашли нужную машинку, то предлагаем вам внимательно рассмотреть картинку еще раз.

В случае, если вам не удалось её найти, мы расскажем в чем именно кроется подвох и на что нужно обращать внимание.

Обратите внимание на то, лишь одна красная машина с оранжевыми шинами не имеет затемненных зеркал.

Вам нужно за 10 секунд найти лишнюю машину / фото: AdMe.ru

Напомним, мы предлагали вам головоломку со странными знаками. Всего за 30 секунд вам нужно понять, что значат эти знаки. Мы дадим вам подсказку, бабушки точно знаю, что это какая-то определенная схема.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 5 секунд нужно найти зайчика, который спрятался на видном месте. Интересно то, что справиться с оптической иллюзией так быстро может только 1% людей.

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