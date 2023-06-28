Головоломка сложнее, чем кажется: лишь единицы найдут неподходящую машину

Оптические иллюзии, головоломки по картинкам обманывают человеческий разум и могут помочь проверить интеллект человека. Подобные задачки на логику уже активно набирают популярность.
Такие головоломки очень полезны для повышения навыков наблюдения и концентрации у людей. Это буквально может помочь натренировать ваш мозг.
Мы предлагаем вам разобраться с интересной головоломкой. На картинке изображены автомобили красного и синего цвета. Вам нужно определить, какая машина является лишней среди них. С помощью этой оптической иллюзии вы сможете проверить свое внимание и наблюдательность.
У вас есть всего 10 секунд для решения этой головоломки. С ней за такое короткое время смогут справиться лишь те люди, у которых уровень IQ на высоком уровне.
Где спряталась лишняя машинка
Если вы еще не нашли нужную машинку, то предлагаем вам внимательно рассмотреть картинку еще раз.
В случае, если вам не удалось её найти, мы расскажем в чем именно кроется подвох и на что нужно обращать внимание.
Обратите внимание на то, лишь одна красная машина с оранжевыми шинами не имеет затемненных зеркал.
Напомним, мы предлагали вам головоломку со странными знаками. Всего за 30 секунд вам нужно понять, что значат эти знаки. Мы дадим вам подсказку, бабушки точно знаю, что это какая-то определенная схема.
Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 5 секунд нужно найти зайчика, который спрятался на видном месте. Интересно то, что справиться с оптической иллюзией так быстро может только 1% людей.
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