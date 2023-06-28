Головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти мячик среди щенков

Попробуйте разгадать непростую головоломку с лабрадорами – потренируйте свое внимание и наблюдательность, чтобы найти на картинке мячик.

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Найдите мячик среди трех щенков лабрадора / mirror.co.uk

Если вы устали от трудовых будней, самое время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать внимательность и концентрацию, которые пригодятся и для решения других задач. На этот раз нужно попробовать найти мячик среди щенков.

Головоломка, которую предлагает разгадать на ETimes, потребует особой внимательности. Отгадать ее непросто.

На картинке – три щенка лабрадора, среди которых разбросаны разные игрушки. На изображении вам понадобится найти мячик. Игрушки должны отвлекать ваше внимание, поэтому сосредоточьтесь и попробуйте за 10 секунд решить задачку.

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Смотрите на изображение очень внимательно.

Мячик на картинке с лабрадорами найти непросто / mirror.co.uk

Сдаетесь? Мячик зеленовато-синего цвета находится справа возле лабрадора, который изображен на картинке слева.

Мячик находятся рядом с первым лабрадором / mirror.co.uk

Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать оптическую иллюзию сразу. Тренируйтесь и у вас обязательно все получится.

Ранее мы предлагали вам разгадать непростую головоломку, которая является настоящим тестом на внимательность. Нужно найти число 8881 среди множества чисел 8831.

Кроме того, вы можете попробовать свои силы в разгадке очень сложной головоломки, где надо найти на картинках 10 отличий. Вам понадобится 33 секунды, чтобы решить эту крайне нелегкую задачку.

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