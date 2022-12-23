Хилый цветок зазеленеет и зацветет даже зимой: как подкормить растения дешевым средством из аптечки

Препарат Аскорутин содержит витамины C и P и преобразит зеленого любимца буквально за несколько недель.

Как приготовить удобрение для растений в домашних условиях / Фото ua.depositphotos.com

У каждого из нас дома есть аптечка с препаратами на случай недомогания. Есть там и препараты от головной боли, простуды, дезинфекции и для заживления порезов. При помощи таблетки можно облегчить состояние не только человека, но и комнатных растений. Им так же, как и нам, может понадобиться "скорая помощь", если они начинают болеть, сбрасывать листья и чахнуть. От многих недугов зеленых любимцев поможет дешевое аптечное средство.

Опытные цветоводы говорят, что подкормка растений препаратом Аскорутин, который содержит витамины C и P, преобразит зеленого любимца буквально за несколько недель. Он нарастит зелень, выпустит бутоны и порадует цветением. Причем положительный эффект от препарата заметен даже зимой, когда у многих растений начинается спячка.

Как применять Аскорутин для растений

В литре воды растворяют 2 таблетки по 50 мг. Аскорутин можно заменить аскорбиновой кислотой (2 таблетки по 100 мг).

Полученным раствором поливают или опрыскивают цветы.

Здоровые растения подкармливают раз в 3-4 недели. Если цветок хилый и постоянно болеет, то подпитку используют раз в 7-10 дней.

Ранее Главред писал, как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это. А почитать о суевериях, связанных с этим растением, можно в материале: Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ.

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