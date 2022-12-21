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Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

21 декабря 2022, 04:43
Алоэ применяется в народной медицине и в косметологии. Но известно растение еще и положительной энергетикой и магическими свойствами.
Алоэ
Алоэ - это неиссякаемый источник красоты и здоровья / Фото pixabay.com

Алоэ – популярное растение, которое можно встретить на подоконниках во многих квартирах, причем даже в том случае, если хозяева - вовсе не цветоводы. Дело в том, что алоэ (его второе имя - столетник) очень неприхотливо в уходе, может легко переносить засуху и в целом не доставляет хлопот. В то же время пользы от алоэ уйма - растение можно использовать и в косметологических, и в лечебных целях. В частности, очень часто алоэ применяют в народной медицине. Всем известна способность столетника заживлять нарывы, ожоги и порезы. Но известно алоэ не только своим целебным влиянием на организм, но еще и положительной энергетикой.

Чем полезен алоэ в квартире

Многие люди, которые верят в приметы и суеверия, обязательно заводят алоэ в своей квартире, так как считается, что это комнатное растение позитивно воздействует абсолютно на всех членов семьи и способно принести в жилье счастье и гармонию. Также столетник помогает создать благоприятную атмосферу, при которой между домочадцами будет царить взаимопонимание и не будет конфликтов.

Наши предки активно применяли алоэ для лечение недугов и считали его своеобразным домашним лекарем. Например, его мясистые листья прикладывали к открытым ранам для быстрого заживления, а сок алоэ применяли для борьбы с вирусными инфекциями и в качестве природного лекарства от насморка. Смешанный с медом сок растений использовали для того, чтобы улучшить аппетит и исцелить желудок.

Считается, что если поставить вазон с алоэ рядом с кроватью ребенка, то растение поможет укрепить иммунитет и поспособствует борьбе с болезнями.

О том, что алоэ - это неиссякаемый источник красоты, также известно всем представительницам прекрасного пола. Чтобы выглядеть неотразимо, следует всего лишь добавить немного сока столетника в косметические средства. Растение якобы "забирает старость" и возвращает молодость. К слову, хранить такую косметику можно лишь в холодильнике.

Алоэ - приметы и суеверия

Помимо вполне практических способов применения алоэ бытует мнение еще и о том, что растение может влиять на человека энергетически.

В народе говорят, что столетник снижает агрессивность и как губка впитывает отрицательную энергетику и плохие эмоции. Чтобы члены семьи не ссорились, нужно поставить несколько вазонов со столетником в комнате, где люди больше всего проводят времени.

Алоэ может уберечь от порчи, заболеваний, завистников, то есть растение можно использовать как оберег. Согласно поверьям, для этого нужно всегда носить с собой в кармане или в сумке высушенный стебелёк столетника в холщёвой ткани. Чтобы защитить свой дом от недоброжелателей, нужно высушить стебли растения и подвесить их над парадной дверью.

Если кто-то в семье серьезно болеет, этому человеку необходимо повесить на шею высушенные листья столетника в мешочке из ткани. Согласно приметам, растение впитает в себя всю отрицательную энергетику болезни.

Поможет алоэ и в романтических отношениях. Если человек страдает от одиночества и никак не может найти свою вторую половинку, необходимо выбрать 7 (по другой версии - 13) самых толстых листьев столетника и сушить их в самом тёмном месте в жилище в течение двенадцати дней. На тринадцатый день листья нужно сжечь, пепел собрать и рассыпать вокруг жилья. В народе говорят, что это привлечет в жизнь человека любовь.

К слову, в некоторых странах в день свадьбы молодожёнам дарят букет из алоэ вера. Бутоны не выбрасывают, а сажают в землю. Согласно поверью, пока растение пускает побеги, в семейной жизни будет царить любовь.

Алоэ цветет - примета

Цветение алоэ - явление довольно редкое в домашних условиях, хотя в природе растение цветет регулярно. Но если вам удалось добиться того, чтобы зеленый любимец выпустил стрелу, а на ее верхушке появились маленькие соцветия - это отличный знак.

Согласно приметам, алое цветет лишь в том доме, где царит хорошая аура и присутствуют гармония и счастье.

Появление цветов алоэ говорит о том, что домочадцы находятся под покровительством высших сил. Чтобы узнать, сколько лет продлится счастье, необходимо сосчитать количество лепестков.

Верить или не верить в приметы и суеверия - дело каждого. Но если этот комнатный цветок в результате не только украсит ваш подоконник, но и принесет больше радости и счастья - это станет приятным бонусом.

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