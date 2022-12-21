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Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

21 декабря 2022, 07:35
Мало кто знает, что столетник способен цвести даже в домашних условиях. Добиться цветения не так уж и сложно, самое главное - иметь терпение.
Алоэ цветет
Цветение алоэ - не миф, а реальность. Как заставить столетник зацвести? / Фото pixaby

Алоэ дома есть почти у каждого. Целебные свойства этого растения известны еще с давних времен. Все знают, как выглядят его мясистые зеленые листья, но мало кто имеет представление, на что похожи цветы. Добиться цветения алоэ в домашних условиях - не самая простая задача, но все же вполне осуществимая. Попробовать добиться того, чтобы алоэ пустил стрелу, можно как минимум из любопытства, а как максимум для того, чтобы привлечь благополучие в свой дом. Ведь согласно народным приметам, цветущий алоэ говорит о том, что у семьи появился ангел-хранитель.

Почитать о других суевериях, связанных с этим растением, можно в материале: Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ.

Как часто цветет столетник

Народная молва гласит, что алоэ цветет раз в сто лет, отсюда и появилось второе название растения - столетник. При этом в домашних условиях и при хорошем уходе алоэ живет всего до 20 лет, значит получается, что цветущее растение в квартире никто и никогда не видел?

На самом деле заставить столетник цвести возможно. Главное - создать ему необходимые условия, тем более что в природе столетник цветет регулярно.

Как выглядят цветы алоэ

"На воле" на просторах Африки столетник вырастает до трех и более метров в высоту. Его цветы похожи на яркие длинные свечки алого, желтоватого или оранжевого цвета.

Алоэ цветет
Алоэ цветет / Фото из открытых источников

Цветет столетник дважды в год. В первый раз он выпускает стрелку весной, а второе цветение приходится на осень.

Чаще всего в качестве домашнего растения встречается алоэ вера (Aloe vera) или древовидный алоэ (Aloe arborescens). Оба вида цветут, их цветение отличается длиной цветоносной стрелки, окраской цветков и длительностью периода.

Иногда у цветоводов можно встретить устрашающее алоэ (Aloe ferox). Этот вид столетника отличается красно-оранжевыми острыми шипами, а на макушке расположена розетка листьев. Цветонос этого алоэ имеет 5-12 кистей душистых цветов.

Кстати, запах цветка алоэ провоцирует появление сильной головной боли, поэтому долго находиться возле растения нельзя.

Как долго цветет алоэ

Столетник выпускает стрелку с цветком. В зависимости от вида алоэ он может быть одиночным или составлять плотную гроздь. Раскрывается цветок по принципу гладиолуса, начиная с нижних цветков, постепенно продвигаясь в макушке. Любоваться цветением удастся от 3-х до 6 месяцев.

Как заставить алоэ цвести

Столетник зацветает только после определенного возраста - после пяти или даже десяти лет. Ранее как минимум трехлетнего возраста добиться цветения не получится, так как первые годы жизни растение активно формирует листья и крону.

Когда суккулент достигнет солидного возраста, для того, чтобы он захотел выпустить стрелку, нужно искусственно создать для него период покоя, после которого начнется новый жизненный цикл. Лучше всего для этого подходят зимние месяцы.

Столетнику нужно обеспечить низкую температуру до +10…+14 градусов и длительный световой день.

Растение должно находиться на свету не менее 14-16 часов ежедневно. Для этого нужно организовать дополнительную подсветку без эффекта обогрева. Чтобы добиться цветения, полив алоэ нужно полностью прекратить. Только в таком экстремальном состоянии у алоэ проснется стремление выпустить стрелку.

Как только из пазухи листьев покажется цветоносная стрелка, температуру в помещении плавно повышают в течение двух-трех дней до +22…+24°С и возобновляют регулярный полив.

Для поддержания сил растения во время цветения вносятся подкормки для суккулентов на основе калийно-фосфорных составляющих.

Также растение можно переставить на южную или юго-восточную сторону, чтобы алоэ получало дополнительное освещение, а его цветы были яркими.

Уход за алоэ после цветения

Когда алоэ отцветет, цветонос нужно удалить продезинфицированным ножом или секатором. Срез присыпать древесной золой.

Поливать растение необходимо в прежнем режиме, а через 1-2 недели произвести подкормку азотным удобрением.

Кстати, поливают алоэ только при пересыхании земляного кома. При этом заливать воду в горшок не рекомендуется. Достаточно поместить его в поддон с водой на 10-15 минут, а затем дать воде полностью стечь, оставив почву слегка влажной.

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