Грядет масштабный перелом в войне: астролог Влад Росс назвал сроки

Влад Росс назвал сроки масштабного перелома в войне / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Грядет масштабный перелом в войне с Россией. Он произойдет во второй половине сентября или октябре. Такой прогноз астролог Влад Росс озвучил в комментарии Главреду.

"В это время Украина пойдет в атаку. И она будет масштабной, массированной, с бронетанковой техникой, самолетами и т.д. После этого все начнут задумываться, что Акела не только промахнулся, его нужно свергать", – сказал Росс.

Кроме того, с 10 сентября открываются прекрасные возможности для того, чтобы Украина могла вернуть свои территории.

"В 2024 году в Крыму уже будет ходить гривна. Все вернется. Лучше всего возвращать потерянное, в том числе свои территории, на ретроградном Марсе и Меркурии", – добавил специалист.

Напомним, Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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